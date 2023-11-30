Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что на этом этапе войны усложнился процесс мобилизации. Также одно из ключевых изменений, которое должно она претерпеть, – в коммуникации.

Важно Новый подход к мобилизации: в Сухопутных войсках рассказали о рекрутинге в ВСУ

Каких изменений ждать

Подоляк отметил, что мобилизацию, демобилизацию, функционирование рекрутинга должны комментировать три института:

  • Президент Украины как Верховный Главнокомандующий;
  • непосредственно представители Ставки и СНБО;
  • Генеральный штаб ВСУ – ключевой коммуникатор, который должен объяснять функционирование этих процессов, а также происходящие в них изменения. Эти институции понимают, что нужно с точки зрения эффективности процессов мобилизации и с учетом того, что происходит в ТЦК и ВЛК.

В то же время, на этом этапе войны крайне сложно проводить мобилизацию, потому что все, кто в начале понимали, что такое война и хотели служить, уже находятся на линии фронта. Сегодня эти процессы нуждаются в другой коммуникации,
– отметил советник главы ОПУ.

Михаил Подоляк прокомментировал изменения, которые коснутся мобилизации: смотрите видео

Очень важно, подчеркнул Подоляк, чтобы у нас было меньше экспертов относительно того, как, где и когда нужно проводить мобилизацию. Даже представители депутатского корпуса, имеющие принадлежность к соответствующим комитетам, иногда дают удивительные советы без консультации с военными.

Только военные либо представители Ставки Верховного Главнокомандующего могут давать те или иные конкретные разъяснения. Но изменения в мобилизационном процессе нужны,
– подчеркнул он.

Михаил Подоляк назвал 4 направления, необходимых изменений:

  • другая коммуникация;
  • другие гарантии тренинга и психологической подготовки;
  • фрагментация всех, кто хочет работать в украинской армии;
  • минимизация высказываний личных мнений по поводу войны, мобилизации и рекрутинга.

Мобилизация в Украине: важное

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что изменения в мобилизации, в частности, будут связаны с привлечением к призыву двух крупнейших в Украине рекрутинговых компаний. Они приобщатся к поиску людей с конкретными навыками, которые найдут применение на фронте.
  • По словам Данилова, мобилизация станет "более гибкой". В частности, рекрутинговые компании будут объявлять специальности, необходимые на фронте, и украинцы смогут пойти добровольцами на определенную должность.
  • Также народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в настоящее время в Верховной Раде продолжается подготовка нового законопроекта по изменениям в мобилизации.
  • Он анонсировал два проекта закона о социальной защите военнослужащих и усовершенствовании вопроса мобилизации и прохождения военной службы.