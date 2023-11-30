Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что на этом этапе войны усложнился процесс мобилизации. Также одно из ключевых изменений, которое должно она претерпеть, – в коммуникации.
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Каких изменений ждать
Подоляк отметил, что мобилизацию, демобилизацию, функционирование рекрутинга должны комментировать три института:
- Президент Украины как Верховный Главнокомандующий;
- непосредственно представители Ставки и СНБО;
- Генеральный штаб ВСУ – ключевой коммуникатор, который должен объяснять функционирование этих процессов, а также происходящие в них изменения. Эти институции понимают, что нужно с точки зрения эффективности процессов мобилизации и с учетом того, что происходит в ТЦК и ВЛК.
В то же время, на этом этапе войны крайне сложно проводить мобилизацию, потому что все, кто в начале понимали, что такое война и хотели служить, уже находятся на линии фронта. Сегодня эти процессы нуждаются в другой коммуникации,
– отметил советник главы ОПУ.
Михаил Подоляк прокомментировал изменения, которые коснутся мобилизации: смотрите видео
Очень важно, подчеркнул Подоляк, чтобы у нас было меньше экспертов относительно того, как, где и когда нужно проводить мобилизацию. Даже представители депутатского корпуса, имеющие принадлежность к соответствующим комитетам, иногда дают удивительные советы без консультации с военными.
Только военные либо представители Ставки Верховного Главнокомандующего могут давать те или иные конкретные разъяснения. Но изменения в мобилизационном процессе нужны,
– подчеркнул он.
Михаил Подоляк назвал 4 направления, необходимых изменений:
- другая коммуникация;
- другие гарантии тренинга и психологической подготовки;
- фрагментация всех, кто хочет работать в украинской армии;
- минимизация высказываний личных мнений по поводу войны, мобилизации и рекрутинга.
Мобилизация в Украине: важное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что изменения в мобилизации, в частности, будут связаны с привлечением к призыву двух крупнейших в Украине рекрутинговых компаний. Они приобщатся к поиску людей с конкретными навыками, которые найдут применение на фронте.
- По словам Данилова, мобилизация станет "более гибкой". В частности, рекрутинговые компании будут объявлять специальности, необходимые на фронте, и украинцы смогут пойти добровольцами на определенную должность.
- Также народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в настоящее время в Верховной Раде продолжается подготовка нового законопроекта по изменениям в мобилизации.
- Он анонсировал два проекта закона о социальной защите военнослужащих и усовершенствовании вопроса мобилизации и прохождения военной службы.