Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что на этом этапе войны усложнился процесс мобилизации. Также одно из ключевых изменений, которое должно она претерпеть, – в коммуникации.

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Каких изменений ждать

Подоляк отметил, что мобилизацию, демобилизацию, функционирование рекрутинга должны комментировать три института:

Президент Украины как Верховный Главнокомандующий;

непосредственно представители Ставки и СНБО;

Генеральный штаб ВСУ – ключевой коммуникатор, который должен объяснять функционирование этих процессов, а также происходящие в них изменения. Эти институции понимают, что нужно с точки зрения эффективности процессов мобилизации и с учетом того, что происходит в ТЦК и ВЛК.

В то же время, на этом этапе войны крайне сложно проводить мобилизацию, потому что все, кто в начале понимали, что такое война и хотели служить, уже находятся на линии фронта. Сегодня эти процессы нуждаются в другой коммуникации,

– отметил советник главы ОПУ.

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Очень важно, подчеркнул Подоляк, чтобы у нас было меньше экспертов относительно того, как, где и когда нужно проводить мобилизацию. Даже представители депутатского корпуса, имеющие принадлежность к соответствующим комитетам, иногда дают удивительные советы без консультации с военными.

Только военные либо представители Ставки Верховного Главнокомандующего могут давать те или иные конкретные разъяснения. Но изменения в мобилизационном процессе нужны,

– подчеркнул он.

Михаил Подоляк назвал 4 направления, необходимых изменений:

другая коммуникация;

другие гарантии тренинга и психологической подготовки;

фрагментация всех, кто хочет работать в украинской армии;

минимизация высказываний личных мнений по поводу войны, мобилизации и рекрутинга.

Обратите внимание! Владимир Зеленский рассказал о комплексном плане по мобилизации в Украине, который сейчас разрабатывается. Он должен быть готов в ближайшее время.

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