Об этом 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Однако, по его словам, рекрутинг не решит всех проблем.
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Как будет проходить рекрутинг в ВСУ
Иван Тимочко отметил, что рекрутеры будут непосредственно изучать граждан, которые выражают желание идти на военную службу, будут проводить собеседования, направлять их. Есть вопрос о том, как работать с пришедшими согласно повестке.
Центры комплектования могут четко распределять мобилизованных в соответствии с их желаниями, физическими возможностями, образованиеми к конкретным подразделениям.
Совсем другое, когда есть скорая потребность в наборе людей, когда мобилизованный из центра комплектования сразу едет в учебный центр, проходит обучение, после обучения приезжает непосредственно в военное подразделение. Здесь рекрутинг может сработать только на момент собеседования,
– сказал он.
Также будут предлагать определенные вакансии в конкретных воинских частях, бригадах. С одной стороны, это очень хорошо. Однако, если весь перечень будет в свободном доступе, то россияне могут провести анализ боеспособности отдельных частей. Кроме того, оккупанты могут попытаться бросить в ВСУ свою агентуру.
В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ не уверен, что будет работать рекрутинг по набору офицерского состава. Это люди, проходящие обучение в военных учебных заведениях, оттуда их распределяют в воинские части. Отличники имеют право выбора воинской части, остальных – распределяют по потребностям.
Второй набор военных офицеров – это лица, которые обучались в гражданских учебных заведениях, но прошли военную кафедру. Их призывают в армию. Часть офицеров также год проходила учебную службу в армии в должности срочников-офицеров, особенно выпускники учебных заведений.
Иван Тимочко о рекрутинге в ВСУ: смотрите видео
Рекрутинг в ВСУ: главное
- Министр обороны Украины Рустем Умеров 5 ноября утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. Документ предусматривает переход украинской армии на службу по контракту.
- Минобороны Украины 13 ноября начало проект по рекрутингу в ВСУ. Министерство обороны подписало соглашение о сотрудничестве с популярной рекрутинговой компанией Lobby X. Рекрутеры пообещали выполнять работу для нужд армии бесплатно. Желающие могут просмотреть актуальные вакансии и выбрать должность в соответствии со своими умениями.
- Также 20 ноября Министерство обороны Украины утвердило соглашение о сотрудничестве с популярной рекрутинговой компанией Work.ua. В настоящее время ведутся переговоры с другими представителями рынка трудоустройства.
- В Минобороны объяснили, что при рекрутинге в ВСУ претенденты посылают свои резюме на ту или иную вакансию. Если человек проходит "конкурс", собеседование прошло успешно, то лицо направляется в подразделение на военную службу.