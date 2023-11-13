В начале ноября глава Минобороны Рустем Умеров утвердил новую концепция военной кадровой политики оборонного ведомства Она предполагает постепенное отхождение от срочной службы в пользу контрактной.

Смотрите также "Новый Израиль"? Отменят ли в Украине призыв, что такое рекрутинг и зачем его вводят

Каждая профессия нужна

Минобороны Украины 13 ноября начинает проект по рекрутингу в ВСУ. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова подписала соглашение с организацией Lobby X, которое представляет Владислав Грезев. Рекрутеры пообещали выполнять свою работу для нужд армии безвозмездно.

Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями,

– сообщила Калмыкова.

Глава организации Lobby X сообщил, что у них большой опыт в поиске кадров для Вооруженных Сил Украины. Армия нуждается в различных профессиях – как гранатометчиках или минометчиках, так и программистах или поварах. Сотрудничество непосредственно с Минобороны позволит рекрутерам масштабировать свою деятельность.

Обратите внимание! Просмотреть актуальные вакансии в Вооруженных Силах Украины вы можете на сайте Lobby X по ссылке.

Также Минобороны планирует подписать соглашения с рядом других участников рынка трудоустройства.

Новая стратегия Минобороны