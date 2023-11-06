Украина незаметно для самой себя уже превращается в "Новый Израиль", то есть государство, которое живет и развивается в условиях военного положения, о котором осторожно мечтали блогеры в начале войны почти 10 лет назад. Сейчас же идет процесс институализации полученного опыта и практик. Именно под таким ракурсом следует рассматривать новую концепцию Минобороны и последние программные заявления представителей власти. 24 Канал проанализировал новые инициативы правительства.

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Реформы актуальны

5 ноября 2023 новый министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года.

Концепция определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны на следующие 5 лет. Большинство новаций все же предусматривают трансформацию украинской армии в мирное время. Впрочем, Концепция предложила и неотложные изменения, которые не будут ждать победы и должны быть реализованы уже сейчас, пока Украина живет в условиях военного положения.

Военное положение и мобилизацию продолжат

В Украине действует военное положение и соответственно – общая мобилизация, официально – до 15 ноября 2023 года, но Президент уже внес представление в парламент о его продлении на 90 дней, поскольку война продолжается и Россия еще не готова капитулировать. В стране действуют как мобилизация, так и призыв на военную службу.

Осенью депутаты проголосовали за верхний предел возраста призывников – с 27 лет до 25.

Также с октября 2023 года в Украине действуют нормы о призыве женщин медицинских специальностей, но с правом отсрочки.

Кроме того, Украина уже завершает процесс учета и цифрового реестра всех военнообязанных. Собственно, такой реестр уже запущен. Он называется "Оберег" и, по словам чиновников, наполнен более чем на 90% и ждет своего запуска.

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Следует понимать, что предложенная концепция – не закон, а рамочный документ, декларирующий определенный план действий и формирующий дорожную карту. Это видение того, где должны оказаться ВСУ через 5 лет. Далее должны быть установлены сроки и пути реализации этого процесса.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сразу же уточнила, что пока идет война призыв будет оставаться. Концепция предусматривает разработку дорожной карты, которая опишет сроки ее реализации.

Она написана на период до 2028 года, потому что мы надеемся, что до этого времени будет завершение войны, демобилизация и условно мирное время. Но этот документ о том, что защита страны проходит сегодня и будет происходить завтра. Мы говорим о том, что сегодня есть требование времени, и в том числе рекрутинг, о котором говорится много последние недели, это новые инструменты привлечения людей к защите своей Родины,

– подчеркнула чиновник.

Конечная цель реформ – обеспечение потребностей Сил обороны Украины в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО.

Что предусматривает новая концепция Минобороны

отмена призыва и переход на военную службу по контракту ;

; набор в армию будет осуществляться за счет системы рекрутинга ;

; вместо срочной службы – интенсивная военная подготовка граждан призывного возраста с целью формирования корпуса резервистов.

Таким образом, получение базовых навыков военного дела и знаний по тактической медицине станут общей практикой для всех. По примеру Израиля, Финляндии и скандинавских стран, отныне граждан Украины ждут постоянные военные сборы и обучение резервистов.

Обратите внимание! Отказ от призыва – вовсе не ноу-хау конца 2023 года. Еще накануне полномасштабного вторжения Украина объявила о плане перехода к профессиональной армии, который предусматривал замену массового призыва и 2-летней службы на обязательные 3-месячные военные сборы.

Но есть одно важное но: реформа с отменой призыва будет реализована только после отмены военного положения, то есть в мирное время. А он рано или поздно все-таки наступит. При этом элементы рекрутинга в армию уже активно работают. Сейчас он действует параллельно и успешно – такой принцип позволяет сформировать мотивированные подразделения и части.

Таким образом, принцип "служить будут все" заменяется на "готовиться к войне будут все". Надеемся, что к тому времени уже под зонтиком НАТО и 5-й статьи устава Альянса, который предусматривает коллективную защиту от агрессии.

Важно! Также законодательные инициативы народных депутатов предусматривают, что в стороне от дела защиты Родины не останется никто. Так, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал об идее мобилизации не только в ряды сил обороны, но и на предприятия военно-промышленного комплекса.



Впрочем, эта идея пока находится лишь в начальной стадии. Фактически, господин Рахманин своим заявлением инициировал процесс широкого общественного обсуждения, при этом сам он особо не верит в успех.

Что принесет реформа для ВСУ в ближайшей перспективе

Поскольку сейчас в стране действует военное положение, смысла ждать наступления мира для того, что можно реализовать уже сейчас, нет. В настоящее время чиновники Минобороны заявляют, что имеют как согласие высшего политического руководства, так и понимание плана реформ.

Концепция провозглашает такие изменения:

человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития;

гендерное равенство и равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;

усовершенствованная электронная система воинского учета;

автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом;

расширенное сотрудничество между украинскими военными вузами и вузами государств-членов НАТО и ЕС для обмена опытом;

прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечение их жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение, особое внимание сохранению ментального здоровья;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Это обобщенные основные проблемы нынешних украинских военнослужащих, а также рецепт того, как сделать военную профессию престижной, интересной и конкурентной. От того удастся ли реализовать эти амбициозные планы зависит успех не только реформы, но и всего государства. Поэтому такие задекларированные изменения должны стать на ближайшие годы не только планом для Минобороны, но и для других государственных учреждений.

Что такое смарт-мобилизация

Первые шаги во внедрении концепции уже сделаны. Кроме Минобороны с инициативой реформ выступают и другие органы власти. В частности, большой резонанс получило заявление вице-премьера Михаила Федорова о так называемой смарт-мобилизации. Оно прозвучало в конце октября 2023 года.

Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает – это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает – специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных Силах Украины. Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться,

– Михаил Федоров о смарт-мобилизации.

По словам самого Федорова, уже через 2 – 3 месяца стартует пилотный проект, предусматривающий набор в ряды сил обороны операторов дронов. Человек должен проанализировать "спрос" и сделать выбор в пользу того или иного подразделения. Далее его ждет тестирование и отбор, если он удачный – дальше начнется процесс обучения и подготовки. После этого мобилизованный должен попасть в роту ударных дронов и на должность, которую он выбрал, а не будет рандомно распределен неизвестно куда.

Такая система должна решить сразу несколько проблем – мобилизованный должен попасть туда, где он хочет служить, а боевое подразделение или часть получают именно тех специалистов, которые им необходимы.

Также она должна увеличить количество добровольцев, ведь теперь гражданин будет понимать, для чего и, главное, как все происходит.

Федоров в случае успеха обещает масштабировать проект и распространить его на другие военные специальности. Собственно, идея смарт-мобилизации как раз и есть о том же человекоцентрическом подходе, который фактически вынесли на первое место авторы концепции военной кадровой политики. Осталось все удачно реализовать. В теории это выглядит очень неплохо, ведь сейчас очень много нареканий со всех сторон, что снижает мотивацию и может негативно влиять на ситуацию на фронте.

Что такое рекрутинг, почему и когда его вводят

Рекрутинг – это система военной службы по контракту. Государство набирает добровольцев, готовит и обучает их, а на выходе получает профессиональное войско. Основная цель внедрения рекрутинговой системы формирования украинского войска – создание современной и мотивированной профессиональной армии. Пока эта система действует параллельно с действующей, но после наступления мирного времени ВСУ полностью перейдут на нее.

Идея следующая – все военнообязанные украинцы призывного возраста будут проходить военную подготовку в вузах, чтобы в случае новой войны стать в ряды войска.

Не существует гарантий, что новое вторжение не произойдет, поскольку Россия в ближайшей перспективе никуда не исчезнет. Не как политическое образование, а как пятно на карте с населением, которое болеет ресентиментом и видит целью собственной жизни захват Украины.

Что касается самого рекрутинга, то мы рассматриваем несколько инструментов, как украинцы будут становиться на воинский учет, учиться, какие есть потребности именно с профессиональной стороны, каким образом способности, опыт и образование человека наилучшим образом помогут реализовать потенциал во время службы,

– объяснила Калмыкова.

Иметь значительное количество хорошо подготовленных граждан, которые могут оперативно взять оружие в руки и дать организованный отпор оккупантам, не прихоть, а суровая необходимость. Но в мирное время миллионы военных государству не нужны – это непосильное бремя для экономики. Вместо этого компактная контрактная армия, которая выступает как каркас и при необходимости может быть развернута в большей формации, является вполне эффективным решением.

В то же время, народный депутат и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что одной из целей этого перехода является внедрение стандартов НАТО.

"Контрактная основа для мирного времени, люди призывного возраста будут проходить военную подготовку в вузах. Это будет не формальная военная кафедра, а реальная подготовка кадрового резерва для армии. Рекрутинг будет отбирать людей по образованию, чтобы они были максимально полезными, а не как это бывает сейчас, к сожалению, когда мы гвозди забиваем микроскопом", – считает Чернев.

Мы видим, что нам нужно много людей для военной службы, базовые навыки должны иметь все, начиная со школы. Тактическая медицина, постоянные сборы с учениями,

– заявил парламентарий.

Еще одним вызовом является превращение войска в современную армию. В настоящее время недостаточно уметь стрелять и иметь хорошую физическую форму, современный воин должен знать и обладать передовыми технологиями и современными знаниями. Для этого армии нужны рекруты с соответствующим образованием, опытом и навыками.

Они должны увидеть в военной службе перспективу для себя и карьеры. Ориентиры для этого – военные армии стран НАТО, у них есть не только уважение и почет общества, но они и обеспечены должным образом государством. Именно в этом направлении сейчас движется Украина.