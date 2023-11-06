Собственно, речь идет о законопроектах с регистрационными номерами 10211 и 10212, размещенные на сайте главного законодательного органа нашего государства в понедельник, 6 ноября. В настоящее время они направлены на рассмотрение комитета.

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Президент предлагает продлить мобилизацию и военное положение

Это уже девятое продолжение военного положения и общей военной мобилизации на 90 дней от начала широкомасштабной войны 24 февраля 2022 года. Во всех предыдущих восьми случаях соответствующие законопроекты Верховная Рада принимала по представлению главы государства:

24 февраля 2022;

15 марта 2022;

21 апреля 2022;

15 августа 2022 года

16 ноября 2022;

7 февраля 2023;

2 мая 2023;

27 июля 2023 года.

В этот раз президент предлагает продлить правовой режим военного положения и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Очевидно, это будет происходить до тех пор, пока мы не победим Россию – то есть закончим войну.

Обратите внимание! Эта неделя в Верховной Раде пленарная, поэтому, не исключено, что депутаты будут рассматривать соответствующие законопроекты уже 8 ноября.

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