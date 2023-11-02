Реализуя в 2014 году свой проект под названием "русская весна", кремлевские оккупанты концентрировались на внедрении гибридной агрессии на Востоке и Юге Украины. Впрочем, поднять народные массы пропагандой, инициировать масштабные диверсии и теракты, захват админзданий и по-настоящему свергнуть власть им удалось только в отдельных городах Донецкой и Луганской областей.

За почти 10 лет оккупации каждый из этих населенных пунктов превратился в совершенно непригодную для жизни территорию, даже если через нее не проходила линия фронта. Своим подходом к управлению захваченными городами, россияне полностью уничтожили экономику подконтрольной им части Донбасса.

Редакция 24 Канала проанализировала дамп рабочей почты "отдела внутренней политики" оккупационной администрации Снежного в Донецкой области. В более чем 27 тысячах писем, датированных 2015 – 2023 годами, коллаборанты отразили все цифры экономического и социального упадка маленького городка после прихода российских оккупантов. Так мы исследовали, как менялась жизнь небольшого, но очень типичного города на Донбассе после прихода туда россиян.

Жители "республик" летят вниз на социальном лифте

Нет никаких сомнений, что иногда пророссийские или проукраинские взгляды местных жителей не играли никакой роли в разжигании конфликта. Россияне готовили свою агрессию еще в 2000-х, а опирались при создании так называемых ЛНР и ДНР в основном на предателей-чиновников и правоохранителей.

Именно львиная доля милиционеров, СБУшников и госслужащих, которые перешли на сторону врага, позволили в марте-апреле 2014-го группам российских спецназовцев захватывать города Донбасса без какого-либо серьезного сопротивления со стороны силовиков. Народные массы с флагами несуществующих недореспублик не были столь многочисленны, чтобы на самом деле можно было говорить о легитимности желания жителей регионов отделиться от Украины. Самые большие сепаратистские митинги насчитывали не более 10 тысяч человек в областных центрах, а в провинции вообще не выходили за пределы статистической погрешности. Агрессивное крыло преступников, захватывавших админздания, состояло из одних и тех же лиц, которых возили из города в город. Российские наемники вместе с подготовленными агентами или совсем одичавшими "новоросами" путешествовали из Луганска в Донецк для, как тогда говорили, качания заборов. Впоследствии они стали костяками так называемого "ополчения", раздав оружие каждому желающему.



Админздания в Донецке и Луганске захватывали одни и те же люди / Фото Andrew Butko

Российские пропагандисты играли на том, что давали возможность люмпенам, которые не имели шансов добиться ничего в жизни, проехаться по социальному лифту. Наркоманы и мелкие воры, которые всегда чувствовали себя отбросами, получали оружие и индульгенцию на совершение любых преступлений. Еще вчера они собирали бутылки на помойке, пытались "напарить" пенсионерам акции "МММ", а сегодня – гоняли на отжатых "Бентли", жили в чужих квартирах и позировали на камеры топовых российских телеканалов.

Впрочем, таких боевиков вряд ли было даже 1% от общего количества дончан и луганчан. Согласно воспоминаниям журналистов и активистов, в целом в двух регионах вряд ли бы набралось хоть 20% тех, кто действительно активно "топил" за Россию. Примерно столько же человек высказывались в поддержку Украины, а все остальные считали, что "они люди маленькие, за них наверху все решат".

Коллаборанты топ уровня "пробились" и стали богачами, а все остальные оказались в социальном лифте, который несется вниз без тормозов.

От обещаний обогатиться до закрытия шахт – один шаг

В лейтмотиве вражеской пропаганды в 2014-м лежали главные нарративы о "бендеры придут, шахты закроют", "русский язык запретят". Кроме этих стандартных и ничем не подкрепленных страшилок, российские спецслужбы продвигали выдумки о том, что Донбасс якобы является самодостаточным регионом, который сможет расцветать только при отделении от Украины. При этом людям постоянно намекали на быстрое присоединение к России с ее мощной экономикой и желанием развивать регионы, входящие в орбиту интересов Москвы. О том, что Донбасс Кремлю нужен только в разрушенном виде, чтобы никто не имел возможности выжить, кроме как взять в руки оружие, разумеется, все молчали.

После того как рашисты уже напрямую ввели свои войска, создали более-менее жизнеспособные и полностью подконтрольные себе оккупационные администрации, а также смогли заморозить конфликт, началось разрушение Донбасса. Те города, которые остались под контролем Украины, только по-настоящему развивались, а вот на захваченной территории укоренились беззаконие и хаос.



Краматорск после 2014 года развивался безумными темпами / Фото Wikimedia / Константин Брижниченко

Группировка бандитов-россиян, дерибан выделенных Москвой денег и гуманитарной помощи вместе с отрезанием оккупированных городов от мировой экономики сказались уже в том же 2014-м. Крупные предприятия, у которых раньше были огромные заказы как из-за рубежа, так и внутри Украины, столкнулись с отсутствием заказов и невозможностью получать сырье. Как оказалось, ни донбасский уголь, ни металл, ни другие изделия совсем не интересовали Россию. Местные же царьки, которых россияне назначили руководителями "администраций", сосредоточились не на заботе о населении, а на набивании собственных карманов.

Эти, казалось бы, очевидные вещи общеизвестны, однако когда есть возможность увидеть статистику деградации региона от самих коллаборантов, можно осознать реальные масштабы деградации.

Перспективы закончились со сменой флага

В населенном пункте Снежное, в котором до прихода "русского мира" жило около 30 тысяч человек, царила относительная экономическая стабильность. Шахты, которые по умолчанию были убыточными, жили за счет дотаций. Бюджетники были более-менее уверенными в том, что завтра получат зарплату, частные предприятия развивались, а в школы ходили счастливые дети, которые никогда не видели войны.

Даже несмотря на то, что до 2014 года львиную долю денег город должен был платить в государственный и областной бюджет, а из Киева и Донецка Снежному (как и всем другим городам Украины) возвращалось не так и много средств, поскольку на тот момент еще не было закона о децентрализации, город все же развивался.

Увидеть настоящий экономический рост собственной общины местные жители должны были бы в послемайданный период, однако Россия не оставила им такого шанса.

До оккупации в Снежном работал машиностроительный завод "Авиатех", входивший в состав ПАО "Мотор Сич". До российской агрессии у этого предприятия было множество заказов для России и других стран, эксплуатирующих авиационные газотурбинные двигатели. Согласно открытым данным, в 2011 году компания Богуслаева подписала соглашение с "Вертолетами России" на изготовление 270 двигателей в год. Поскольку только на СМЗ могли изготовлять специальные лопасти для этих силовых установок, предприятие имело шикарные перспективы на будущее.

Очень важным для города был Снежнянский завод химического машиностроения, производивший заправочные модули, детали для трубопроводов, нефтегазосепараторы и другое оборудование. В свое время, например, именно "Снежнянскхиммаш" занимался изготовлением агрегатов для нефтегазового месторождения в Краснодарском крае. Как отчитывались в пресс-службе "Индустриального союза Донбасса", контракт составил более 200 тысяч долларов.

Среди градообразующих предприятий города нельзя не выделить "Снежнянскремстанок". Открытое акционерное общество занималось изготовлением запчастей для сельхозмашин, различных станков, а также строительных материалов. Понятно, что заказов у компании было предостаточно.

Аналогичная ситуация – со "Снежнянской винодельческой компанией", которая работала с 1979 по 1991 год, после чего фактически прекратила свое существование. Причем в прямом смысле, поскольку от предприятия уже в начале 2000-х мало что осталось. Тем не менее в 2008 году азербайджанский инвестор "Доллахауз" произвел полный апгрейд винзавода, отремонтировал помещение, установил итальянское оборудование с возможностью заполнять продукцией 8 тысяч бутылок в час. Красные и белые вина из Снежного мгновенно появились на полках супермаркетов по всей Донецкой области и в соседних регионах. Продавали эту продукцию и за границей.

Наслаждались по всей Донетчине и продукцией Снежнянской колбаснаой фабрики. На этом предприятии хоть и не работало очень много людей, однако по показателям доходности и налоговых выплат фабрика далеко не плелась в хвосте. Более того, руководство мечтало о расширении и создании консервного цеха, под него уже подготовили здание, а расширение производственных линий планировали на 2014 год.

В определенной степени градообразующим предприятием была и швейная фабрика "Снежинка", у которой были постоянные заказы одежды для скаутов во Франции, а также она изготавливала постельное белье, рубашки и другую одежду для местных рынков.

И, разумеется, шахты, – которых по состоянию на 2014 год только частных было без малого 12.



Частные шахты Снежного до оккупации / Скриншот документа источников 24 Канала

Две государственные – "Заря" да "Ударник" переживали не лучшие времена, однако более или менее держались на плаву и давали рабочие места сотням людей, а вот частные предприятия чувствовали себя просто отлично.

Шахты закрыли. Но россияне

Стоит ли говорить, что с приходом в город оккупантов, завод "Мотор-Сичи" превратился в основном в предприятие для ремонта военной техники оккупантов, крайне дорогостоящее оборудование из "Снежнянскхиммаша" частично вывезли в Россию, а частично – порезали на металл. Большинство зданий предприятия захватчики начали использовать как склады для хранения снарядов.

Будущий консервный цех колбасной фабрики разрушили полностью для использования шлакоблоков в других целях, а "Снежинка" оказалась без иностранных заказов и потеряла огромную часть своего рынка.

Загнулся и винный завод. Азербайджанские инвесторы не захотели играть в финансирование терроризма, а справиться с технологическим оборудованием новые и "прогрессивные" "республиканцы" не смогли.

До наших дней "дожили" только три частных угледобывающих предприятия, а также одно "государственное". Однако ни как таковых доходов, ни перспектив у них нет.

Фактически же экономическая жизнь города с довоенным населением около 30 – 40 тысяч человек остановилась полностью. Впрочем, нужно подчеркнуть, что это произошло не одномоментно, а полномасштабное вторжение с аннексией и вовсе похоронили любые надежды "динирийцев" на хорошую жизнь. Проследить за тем, как деградировал город под рашистской пяткой, можно благодаря отчетам местной "администрации" в Донецк.

Как россияне погубили Снежное

Прежде всего следует объяснить принципы работы отдела внутренней политики. Для предателей-чиновников, которые там работают, после поднятия грязного триколора (тряпки "ДНР"), по большому счету, ничего не изменилось. Как и во времена работы на Украину, они должны были отчитываться службе безопасности обо всех инцидентах в городе, подавать вверх все о состоянии дел в больницах, проблемных моментах на предприятиях и т.д.

Впрочем, с созданием квазиреспублики им пришлось еще и собирать информацию о так называемых "неблагонадежных" гражданах (проукраински настроенных жителях), организовывать множество "победобесных" мероприятий, заниматься внедрением жесткой вертикали "власти", а также тушить различные очаги социального напряжения. Словом, всячески помогать рашистам поддерживать необходимый им порядок в городе в условиях нескончаемого жизненного кризиса.

Вместо решения хоть каких-то минимальных проблем, "чиновники" сосредоточились на имитации работы, проведении так называемых "сходов граждан", на которых людей только засыпали пустыми обещаниями.

Выступление сытого "чиновника" перед людьми на лавочке – типичный пример работы "администрации" с гражданами. Но никаких проблем людей это не решает / Фото с дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

Подобные выезды "чиновников" к жителям поселков и микрорайонов города с 2022 года провели бесчисленное количество раз. Судя по графикам, которые коллаборационисты подавали своему руководству, "сходы" проводили примерно раз в 2 – 3 дня. Каждый раз, когда люди обращались к "депутатам" или главам "администрации" по тому или иному вопросу, им рассказывали о том, что финансирование уже заложено, информацию принимают во внимание, а проблема вот-вот будет решена.

Типичная реакция "чиновников" на проблемы людей / Фото из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

При этом каких-то жестких вопросов, которые ну точно волновали людей, ни в одном из протоколов "сходов" не было. Например, к представителям "власти" никогда не обращались из-за того, что рашисты активно привлекали подростков к участию в боевых действиях. Хотя участие в войне несовершеннолетних никто из "республиканцев" никогда особо не скрывал. Таких лиц даже награждали как тех, кто "скрыл свой возраст", и отправился "сражаться с нацистами".



Россияне и коллаборанты совсем не скрывали участия подростков в войне против Украины / Документ из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного за 2018 год

Не спрашивали у чиновников и о том, как так случилось, что после прихода России маленькие дети могут просто в лесу найти российское оружие, подорваться на минах и т.д.

7-летняя девочка и 12-летний мальчик пострадали от инициации гранатомета в Снежном / Документ из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного за 2016 год

То ли подобные проблемы действительно не волновали никого из жителей оккупированного города, то ли о них боялись говорить вслух, неизвестно. По всей вероятности, "чиновники" просто не вносили разговоры об этом в протоколы.

Тем не менее периодически представители "администраций" подавали своим российским владельцам информацию о реальных проблемах в городе. Например, об ужасном состоянии здания детской инфекционной больницы. Впрочем, за все годы оккупации рашисты не выделили на ремонт помещения ни копейки.

Смотрите фото состояния здания детской инфекционной больницы в Снежном / Фото из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного:

На то, чтобы создать хотя бы немного адекватные условия, у кремлевских чиновников денег не нашлось. Впрочем, о чем вообще говорить, если даже в 2020 году, когда "республика" уже 6 лет "не кормила Киев", сами же коллаборанты были вынуждены сдавать деньги для замены ламп, покраски стен и ремонта отопления в туалете админздания.



Экономический успех "ДНР" выглядит именно так / Скриншот письма из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

Скидывались бюджетники и по 50 рублей для ремонта канализации в туалете.



Только стены покрасили, как канализация сломалась / Скриншот письма из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

Зато на содержание наружной рекламы "республики" и России в надлежащем состоянии финансы в бюджете всегда были. Как и деньги на обновление и вывешивание флагов "ДНР" на фасадах зданий. О наведении показательного марафета ко всевозможным "государственным праздникам" бюджетники должны были быстро докладывать.



Без флагов и баннеров никто не будет знать, что "республика" живет хорошо / Документ из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного за 2020 год

Кстати, за рейды с проверками состояния символики "ДНР" и России на улицах города отвечает лично руководитель отдела внутренней политики Андрей Бережной. А то, не дай бог, кто-то заляпает краской рожу Пушилина на каком-то билборде, это же будет инцидент "республиканского" масштаба. Не то что дети с гранатометом в лесу.



Флаги важнее всего / Документ из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного за 2023 год

Именно так Россия превратила типичный провинциальный украинский городок из Донбасса в территорию, где "власть" только имитирует работу. Где местные жители даже не очень пытаются делать вид, что довольны жизнью, или что с 2014 их существование улучшилось. Потому что даже ширма, с помощью которой рашисты пытались прикрыть свои намерения по разрушению Востока Украины, оказалась полностью дырявой.

Хотя, конечно, об улучшении качества жизни в "республике" пропагандисты рассказывали отовсюду. Делают это и сейчас. Как отмечали "чиновники", "для снижения протестных настроений в обществе".



"Журналисты" в "ДНР" работают, не покладая рук / Документ из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного за 2015 год

Предприятия уничтожали на протяжении всех 10 лет оккупации

Что же касается бизнеса и предприятий, которые до 2014 года могли считаться градообразующими, они начали деградировать сразу после создания рашистами так называемой "ДНР". Шахты, фабрики и заводы потеряли заказы и доступ к сырью. Работникам поначалу сокращали зарплаты, обещая им улучшение и золотые горы. Впоследствии их отправляли в неоплачиваемые отпуска и сокращали штат.

Некоторые компании обанкротились уже в первые полгода-год оккупации. Часть из них дотянула до конца 2015 года. И лишь небольшое количество предприятий россияне решили поддерживать на плаву – лишь бы показывать, что экономика в "ДНР" живет.

Так, в отчете о проблемах города за 16 января 2016 года, "чиновники" указали, что с шахты "Заря" из-за отсутствия зарплат массово увольняются работники. При этом в конце 2015 года горнякам выплатили часть денег – почти 27 миллионов рублей. Впрочем, эта сумма не покрыла обязательств предприятия перед штатом.

Из-за отсутствия заказов остановилось и ПАО "Снежнянскхиммаш".

"Независимость" Донбасса выглядит именно так / Скриншот документа от 16.01.2016 из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного за 2015 год

В 2017 году окончательно исчез винодельческий завод, хотя фактически азербайджанский инвестор прекратил всю деятельность почти сразу после оккупации города. Местный директор предприятия делал вид, что занимается решением проблемы, однако после окончания сроков его полномочий в "ДНР" решили не пытаться даже играть в реанимацию трупа. Сотрудников некогда очень перспективного завода уволили, не выплатив ни копейки. Долг компании по зарплате на момент банкротства завода составлял 1 миллион 745 тысяч рублей. Вплоть до сегодняшнего дня эта сумма не изменилась ни на копейку.



Судьба винодельческого завода была решена, как только в Снежном сорвали украинский флаг / Скриншот документа из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

С угледобывающими предприятиями ситуация была примерно такой же. России антрацит и уголь других марок был совершенно не нужен, а единственный вариант сбыта полезных ископаемых, который остался, – поставки "черного золота" на местные ТЭЦ. Разумеется, совсем не по рыночной цене, которая бы могла покрывать и дотации на добычу каждой тонны. Существовал для шахт на оккупированных территориях и другой вариант сбыта продукции – для работы местных металлургических заводов. Однако количество поднятого на-гора было значительно больше потребностей условного ДМЗ. Справедливости ради, стоит отметить, что в 2019 году для шахт "ДНР" и "ЛНР" на самом деле началось определенное улучшение – за счет закупки "Центрэнерго" угля из России. Немалая часть продукции, которую поставляли для украинских ТЭЦ, на самом деле была добыта на оккупированном Донбассе. Впрочем, самим горнякам открытие таких возможностей ничего не дало: все деньги оседали в карманах российских кураторов и коллаборантов.

Да и вообще до 2023 года в условиях оккупации дожили только 4 шахты из 17 некогда существующих: "государственная" "Заря", "Промантрацит", "Северное" и "Люкс-2".

В декабре 2022-го все эти предприятия вместе взятые за месяц добыли лишь 12,7 тысячи тонн угля. То есть все вместе взятые шахты Снежного на 10-й год оккупации едва выдают на-гора значительно меньше, чем в 2013-м добывали горняки на одной только "Заре".

Падение добычи уже во время полномасштабного вторжения "чиновники" объяснили, в том числе и повальной мобилизацией горняков. Оккупанты настолько выгребли шахтеров на войну, что предприятию пришлось перейти на добычу в одну смену.

В июне 2022 года на шахте "Заря" добыли только 0,204 тысячи тонн угля, тогда как в 2013 году – среднемесячный показатель составил 16 тысяч тонн / Скриншот документа по дампе отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

Понятно, что о выплатах каких-либо зарплат тем сотрудникам, которых чудом не забрали штурмовать Авдеевку, вообще речь не шла. На июль 2023 года задолженность перед горняками составляла почти 47 миллионов рублей. При этом с мая шахтерам вообще перестали платить деньги.



Россияне постоянно пугали шахтеров Донбасса тем, что при Украине они не смогут работать и зарабатывать / Скриншот документа с дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

Понятно, что при таких условиях и оборудование шахты, и общее состояние за 10 лет оккупации оказалось в ужасном состоянии. При этом россияне не вкладывают ни копейки в то, чтобы хотя бы поддерживать предприятие на плаву до лучших времен. О каком вообще переоборудовании может идти речь?



Профинансировано – 0 миллионов рублей (с) / Скриншот документа из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

Отдельной и очень болезненной для местного населения является ситуация со здравоохранением, состоянием объектов ЖКХ и водоснабжением. Ведь с момента создания "ДНР" никакого хоть более-менее серьезного ремонта трубопроводов и агрегатов никто не проводил. Вот и случилось так, что более 75% водопроводных сетей в городе находятся в аварийном состоянии. С канализацией ситуация немного хуже – там на грани прорыва находятся почти 83% труб. Впрочем, проблем с прорывами труб в "республике" фактически нет. Потому что там нет воды.

Аварийная "республика" / Скриншот документа из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

А вот с больницами и доступом населения к медицине что в Снежном, что в других оккупированных городах ситуация совсем плохая. Почти все хоть более или менее квалифицированные специалисты выехали из города еще в начале оккупации. Средний и младший медперсонал, как и врачи, работали за копейки, а с началом большой войны нагрузка на них просто невероятно увеличилась – некоторые медицинские учреждения оккупанты выделили под госпитали для лечения раненых захватчиков и боевиков. Поэтому обычным людям пробиться и получить хоть какую-то помощь стало почти невозможно, а с каждым месяцем увольнялось только больше медиков.



В Снежном – критическая нехватка врачей / Скриншот документа из дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного

Решают эту проблему оккупанты по-своему: увеличивая нормы нагрузки на работников и призывая врачей из российской глубинки переезжать в "ДНР". При этом таким приезжим обычно платят гораздо больше денег, чем местным специалистам.

Достаточно долгое время медики на временно оккупированных территориях получали так называемые доплаты за "напряженность", однако с мая 2023 года эти выплаты полностью приостановили. Премии, отпуска, возможность получить путевку в какой-нибудь санаторий? Об этом никто не слышал с момента оккупации.

Город, где живут самарцы и крысы

С началом полномасштабного вторжения жизнь в Снежном ухудшилась в разы. Город стал еще более заброшенным и депрессивным. Аннексия же захваченной рашистами части Донбасса вообще поставила крест на любых перспективах (хотя какие вообще они могут быть при банановой "республике"?).

В рамках путинской программы "помощи в развитии" шефство над Снежным в мае 2022 года взяла на себя Самарская область.

Восстанавливать пострадавшее от оккупации Снежное приехали заробитчане из Самары, где царят нищета и разруха. Первое фото из Снежного до оккупации. На втором – Самара, которую даже никто не бомбил / Фото Сергея Пешехонова для sniform.org.ua и рашистских СМИ

СС тех пор в населенный пункт начали съезжаться не только вооруженные оккупанты, но и различные антисоциальные элементы из этого российского региона, которые буквально заполонили город. Пользуясь полной безнаказанностью, рашисты ведут себя соответственно: употребляют алкоголь и наркотики, насилуют, грабят и убивают. Некоторые из них, получая значительно больше местных рыночных зарплат, скупают жилье и перевозят в город свои семьи. Другие – живут в так называемых лагерях, военных базах, общежитиях или заброшенных помещениях.

Так, "восстановители", отвечавшие за ремонт дорог, располагались возле колбасной фабрики, и превратили эту местность в сплошную свалку. Поэтому место "стоянки" крайне быстро стало рассадником для крыс и собачьих стай, которые быстро распространились по всей территории Снежного. Бороться с животными, которые представляют собой большую опасность для людей, россияне не собираются, поэтому, как говорят местные жители, крыс и бродячих собак сейчас столько, что вскоре за ними людей видно не будет.

"Русский мир" не оставил от Донбасса ничего даже без боевых действий

Россия за 10 лет сделала все, чтобы город с немаленьким населением стал совершенно непригодным для жизни. Несмотря даже на тот факт, что линия фронта как таковая через него никогда не проходила (Снежное война задела лишь косвенно, когда россияне били по Саур-Могиле и ближайшим селам в 2014-м). Примерно то же самое можно говорить о любом населенном пункте Донецкой или Луганской областей, который находится в оккупации со времен "русской весны". Где люди не знают, как выжить, мужчин отправляют на убой, детей похищают с лозунгами о спасении, а женщин оставляют один на один с насильниками-головорезами. Где царят беззаконие и бесперспективность, но на улицах множество рекламы в духе "С Россией навсегДА!".