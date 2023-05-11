Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что этот вопрос должен решать штаб, который занимается обменом пленными. Именно он определяет приоритеты при обмене тех или иных граждан. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Работал на россиян

Советник главы ОПУ объяснил, что Богуслаев во время полномасштабного вторжения саботировал любые действия "Мотор Сичи", в частности, возможность передачи вертолетов нашим Вооруженным Силам.

Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию,

– отметил он.

По его мнению, Богуслаев должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок. Нужно юридически зафиксировать его с одной стороны как криминального преступника, а с другой – как абсолютного, чистокровного предателя.

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Исторически важно фиксировать таких людей, чтобы до конца существования их рода все понимали, кто это был. Он во время полномасштабной войны, когда граждан его страны жестоко убивали и насиловали, продолжал поддерживать тех, кто это делал,

– подчеркнул собеседник.

Это важно сделать, уверен советник главы ОПУ, чтобы потом не говорили, он, мол, "поднимал производство "Мотор Сичи", и "имеет большие заслуги экономического характера".

"Однако если мы сможем за субъекта Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то безусловно пойдем на обменные процессы", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Вячеслав Богуслаев был задержан по подозрению в сотрудничестве со страной-агрессором в октябре 2022 года. После задержания его взяли под стражу. А в феврале 2023 года экспрезидент "Мотор Сичи" получил новое подозрение в сотрудничестве с боевиками на оккупированной Донбассе.

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