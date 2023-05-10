Журналисты получили записи телефонных разговоров Богуслаева от источников в правоохранительных органах. Раздавая указания подчиненным, он блокировал передачу вертолета Ми-2 украинской разведке для выполнения боевых задач на фронте

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Как Богуслаев блокировал передачу вертолета

По данным СМИ, в апреле 2022 года ГУР обратилось в "Мотор Сич", чтобы забрать вертолет Ми-2 на нужды обороны Украины. Однако телефонные записи Богуслаева, руководителя предприятия, свидетельствуют о том, что он стремился сорвать процесс. Он приказывал своим подчиненным разобрать вертолет и спрятать запчасти, не отдавать представителям разведки документацию и т.п.

В частности, он приказывал расстроить цифровой регулятор двигателя, чтобы разведчики не могли взлететь, снять и спрятать все агрегаты.

Ты растрой РДЦ. Расстрой там РДЦ, чтобы они не взлетели — и все… Лопасти трудно спрятать, а агрегаты снимите, все похороните, бл***,

– говорил он по телефону 21 апреля 2022 года.

Также он просил работников обращаться с представителями ГУР "жестко". Словом, делать все, чтобы вертолет к ним не попал.

Ведите себя жестко, ничего там не кланяйтесь, не просите, чтобы они знали, бл***… А вертолет надо забрать,

– говорил он.

Журналисты также показали документы, судя по которым Богуслаев хотел продать военнослужащим вертолеты, но по меньшей мере один из них был опасен для эксплуатации.

Кому Богуслаев отдавал приказы

Журналисты утверждают, что Богуслаев общался по этому вопросу с рядом людей. В частности, такие приказы получали:

директор по маркетингу и торговле "Мотор Сичи" Павел Касай,

глава подразделения предприятия Игорь Костюк,

конструктор Роман Мироненко,

глава компании "АгроавиаДнепр", на территории которой находился вертолет, Александр Поникаревич,

сотрудник обслуживающей компании Александр Корниенко.

Наталья Ульяненко, тогдашняя руководительница киевского филиала "Мотор Сичи" и советница начальника Генштаба на общественных началах.

Геннадий Касай – нардеп от партии "Слуга народа", выходец из "Мотор Сичи" и брат Павла Касая.

Богуслаев понимал и признавал, что ГУР имело право изъять вертолет. Несмотря на попытки руководителя компании, ГУР удалось забрать вертолет на нужды армии. Разведчики также составили акт по дальнейшей компенсации.

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