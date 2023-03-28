Экс-президента "Мотор Сич" арестовали еще осенью прошлого года по подозрению в работе на врага. С тех пор появилось немало доказательств того, что Богуслаев делал все, чтобы помочь России. В частности, как констатировали в Службе безопасности 28 марта, он задерживал предоставление Главному управлению разведки Украины летательного аппарата.

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Отдавал преступные приказы работникам предприятия

Отметим, что разоблачила новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" контрразведка совместно со следователями СБУ. Собственно, с каждым днем все больше нет сомнений в том, что Богуслаев готов был делать все, чтобы препятствовать работе сил обороны в пользу России.

По данным следствия, в апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по возмездной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте. Впрочем, глава промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что бывший президент предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.

Работники "Мотор Сич" выполнили задание от директора, сняли лопасти с вертолета и вывели из строя его механизмы, отвечающие за работу несущего винта.

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

Обратите внимание! Экс-президенту предприятия дополнительно сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: части 3 статьи 27;

части 2 статьи 28;

части 1 статьи 114-1. В них говорится о препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период, совершаемый по предварительному сговору группой лиц.

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