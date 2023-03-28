Експрезидента "Мотор Січ" заарештували ще восени минулого року за підозрою у роботі на ворога. Відтоді з'явилось чимало доказів того, що справді Богуслаєв робив усе, аби допомогти Росії. Зокрема, як констатували у Службі безпеки 28 березня, він затримував надання Головному управлінню розвідки України літального апарата.
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Віддавав злочинні накази працівникам підприємства
Зауважимо, що викрила нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ" контррозвідка спільно зі слідчими СБУ. Власне, з кожним днем все більше немає сумнівів у тому, що Богуслаєв ладен був робити усе, аби перешкоджати роботі Сил оборони на користь Росії.
За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Втім очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що колишній президент підприємства дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього.
Працівники "Мотор Січ" виконали завдання від директора, зняли лопаті з гелікоптера та вивели з ладу його механізми, які відповідають за роботу несучого гвинта.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин цього злочину і притягнення винних до відповідальності.
Справа Богуслаєва: що потрібно знати
- Вячеслава Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності компанії. У помешканні експрезидента "Мотор Січ" провели обшук. Висунули підозру колишньому главі підприємства у державній зраді.
- Згодом журналісти опублікували фрагменти розмов Богуслаєва з посіпаками Путіна, які підтверджують, що він справді працював на Росію. На одному з уривків чути, що ексочільник компанії переконує окупантів в тому, що їх в Україні "усі чекають".
- Окрім того, стало відомо, що "Мотор Січ" продавала Ірану авіаційні двигуни. Серед компаній – виробник "Шахідів". Саме тих літальних апаратів, які Росія запускала по нашій державі.