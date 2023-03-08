"Схеми" отримали доступ до інших записів розмов Богуслаєва з росіянами та українськими спільниками. Головне з розслідування журналістів читайте далі.

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Обурювався діями росіян, але співпраці не припиняв

Уранці 17 березня 2022 року Богуслаєв провів кілька телефонних розмов. Найперша була із Анатолієм Сітновим – відставним російським генерал-полковником, головою ради директорів компанії "Володимир Клімов – Мотор Січ", яка займається ремонтом українських двигунів, зокрема для російських літаків.

Розмова почалася з обурення Богуслаєва, адже на територію "Мотор Січі" прилетіла ракета "Іскандер-М". Очільник компанії попросив передати "вітання" колишньому міністру оборони Росії Анатолію Сердюкову, який зараз є індустріальним директором "Ростєха" – головного виробника озброєнь для російської армії.

Богуслаєв усіляко намагався достукатися "на верх" у Москві через обстріл "Мотор Січі", але його запевнили – компанію і його самого "бережуть як зіницю ока".

А ще Богуслаєв обурювався обстрілам Запоріжжя. Мовляв, для чого вони це роблять, якщо там нібито немає військових. Крім того, у розмовах Богуслаєв скаржився на те, що росіяни розікрали на Херсонщині обладнання його аграрної компанії "Айленд". Президент "Мотор Січі" тоді навіть видав, що, мовляв, "народ чекав визволителів, а прийшли окупанти". Тобто він підігравав тій ідеології про те, що в Україні нібито всі чекають на росіян.

Не менш цікавий діалог зафіксований з Петром Кононенком – директором російського "Борисфену", яка датована 18 березня 2022 року:

Богуслаєв: Зараз спокійно у нас, тихо в Україні. Тихо сьогодні.

Кононенко: Я думаю, через Крим ми швидше до вас прийдемо. І як тільки пересунеться туди за Запоріжжя, і… Вони вже сплять і бачать, коли почнемо працювати.

Богуслаєв: Сьогодні, Петре, буде розмова китайського лідера Сі Цзіньпіна з Путіним. Його просили, щоб він на Путіна повпливав. Щоб Путін…

Кононенко: Позиція Путіна – однозначно "ні"

Богуслаєв: Якщо Путін кінчить, потім націоналісти нас кінчать, бл***.

Кононенко: Він не кінчить, він закінчить. Ну добре.

Богуслаєв: Дай Бог!

І ще одній записаній розмові Богуслаєв нарікає на те, що росіяни крадуть зерно з його 9-го причалу в Бердянську.

Тобто ні мародерство, ні обстріли ніяк не впливали на позицію Богуслаєва – він продовжував підтримувати війну.

Після початку вторгнення співпраця не припинялася

Попри все, що почало відбуватися після 24 лютого і навіть те, що росіяни обікрали самого Богуслаєва й атакували "Мотор Січ", очільник компанії залишався зацікавленим у співпраці з країною-агресором.

Наприклад, Богуслаєв запевняв Анатолія Сітнова, що коли той знайде країну, через яку можна буду організувати поставки, він робитиме це.

У серпні Богуслаєв обговорював постачання двигунів та запчастин Росії з начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" Олегом Дзюбою. До слова, він теж затриманий. Для здійснення всіх угод з росіянами, Богуслаєв та Дзюба хотіли до кінця року через Китай передати росіянам 20 "шпульок".

Схема робоча, так. Вони, коротше, через китайців. Китайцям – юані, китайці – нам. Але одразу скажу, що вони розрахувались, десь близько 9 мільйонів,

– казав тоді Дзюба.

Намагалися приховати свої зв'язки

Богуслаєв понад усе хотів приховати факт співпраці з Росією. Зокрема, чимало проблем виникло після того, як двигун "Мотор Січі" виявили на збитому російському гелікоптері у липні минулого року. Богуслаєв просив партнерів змінити маркування і прибрати з двигунів "Мотор Січ".

Про те, з ким співпрацював Богуслаєв, хто лобіював його інтереси в Україні та повні записи розмов ви можете переглянути у повному розслідуванні журналістів "Схем".

"Плівки Богуслаєва"- повне розслідування: дивіться відео