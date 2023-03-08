"Схемы" получили доступ к другим записям разговоров Богуслаева с россиянами и украинскими сообщниками. Главное по расследованию журналистов читайте дальше.

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Возмущался действиями россиян, но сотрудничество не прекращал

Утром 17 марта 2022 г. Богуслаев провел несколько телефонных разговоров. Первейшая была с Анатолием Ситновым – отставным российским генерал-полковником, председателем совета директоров компании "Владимир Климов – Мотор Сич", которая занимается ремонтом украинских двигателей, в том числе для российских самолетов.

Разговор начался с возмущения Богуслаева, ведь на территорию "Мотор Сичи" прилетела ракета "Искандер-М". Глава компании попросил передать "приветствие" бывшему министру обороны России Анатолию Сердюкову, который сейчас является индустриальным директором "Ростеха" – главного производителя вооружений для российской армии.

Богуслаев всячески пытался достучаться "на верх" в Москве из-за обстрела "Мотор Сечи", но его заверили – компанию и его самого "берегут как зрачок глаза".

А еще Богуслаев возмущался обстрелами Запорожья. Мол, для чего они это делают, если там вроде бы нет военных. Кроме того, в разговорах Богуслаев жаловался, что россияне разворовали на Херсонщине оборудование его аграрной компании "Айленд". Президент "Мотор Сечи" тогда даже выдал, что, мол, "народ ждал освободителей, а пришли оккупанты". То есть он подыгрывал той идеологии о том, что в Украине якобы все ждут россиян.

Не менее интересный диалог зафиксирован с Петром Кононенко – директором российского "Борисфена", датированной 18 марта 2022 года:

Богуслаев : Сейчас спокойно у нас, тихо в Украине Тихо сегодня.

Кононенко : Я думаю, через Крым мы скорее к вам придем. И как только передвинется туда за Запорожье, и… Они уже спят и видят, когда начнем работать.

Богуслаев : Сегодня, Петр, будет разговор китайского лидера Си Цзиньпина с Путиным. Его просили, чтобы он на Путина повлиял. Чтобы Путин…

Кононенко : Позиция Путина – однозначно "нет"

Богуслаев : Если Путин кончит, потом националисты нас кончат, ок.

Кононенко : Он не кончит, он кончит. Ну ладно.

Богуслаев : Дай Бог!

И еще одному записанному разговору Богуслаев сетует на то, что россияне воруют зерно с его 9-го причала в Бердянске.

То есть, ни мародерство, ни обстрелы никак не влияли на позицию Богуслаева – он продолжал поддерживать войну.

После начала вторжения сотрудничество не прекращалось

Несмотря на все, что началось после 24 февраля и даже то, что россияне обокрали самого Богуслаева и атаковали "Мотор Сич", глава компании оставался заинтересованным в сотрудничестве со страной-агрессором.

К примеру, Богуслаев уверял Анатолия Ситнова, что если тот найдет страну, через которую можно буду организовать поставки, он будет делать это.

В августе Богуслаев обсуждал поставки двигателей и запчастей России с начальником департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Січі" Олегом Дзюбой. К слову, он тоже задержан. Для совершения всех соглашений с россиянами, Богуслаев и Дзюба хотели до конца года через Китай передать россиянам 20 "катушек".

Схема рабочая, да. Они, короче, из-за китайцев. Китайцам – юани, китайцы – нам. Но сразу скажу, что они рассчитались, где-то около 9 миллионов,

– говорил тогда Дзюба.

Пытались скрыть свои связи

Богуслаев больше всего хотел скрыть факт сотрудничества с Россией. В частности, немало проблем возникло после того, как двигатель "Мотор Сичи" обнаружили на сбитом российском вертолете в июле прошлого года. Богуслаев просил партнеров сменить маркировку и убрать из двигателей "Мотор Сич".

О том, с кем сотрудничал Богуслаев, кто лоббировал его интересы в Украине и полные записи разговоров, вы можете посмотреть в полном расследовании журналистов "Схем".

"Пленки Богуслаева" - полное расследование: смотрите видео