По данным следствия, в 2017 году Богуслаев организовал деятельность Снежнянского машиностроительного завода на временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, президент "Мотор Сичи" способствовал террористической группировке "ДНР".

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Богуслаев платил "налоги" террористам

Следствие установило, что за работу завода в Снежном, террористы в Донецкой области получали так называемые "налоги" и "таможенные сборы". Эти средства в частности боевики использовали для ведения боевых действий против украинских воинов.

Для обхода установленных ограничений на хозяйственные взаимоотношения с предприятием на временно оккупированной территории Донбасса использовались подконтрольные коммерческие структуры, зарегистрированные в иностранной юрисдикции,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Через иностранные компании "Мотор Сич" привозила во временно оккупированное Снежное сырье в виде заготовок и получала запчасти к авиационным двигателям.

Сколько средств получили боевики

В СБУ уточнили, что сделка Богуслаева предполагала создание двигателей для российской авиации. Схема, по которой работал президент "Мотор Сичи", принесла квазиобразованию 290 миллионов российских рублей в виде "налогов". Эти средства использовали для нужд кафиров.

Также в ходе обысков сотрудники обнаружили награды Богуслаева от военно-политического руководства России.

Предварительные подозрения

Сотрудники СБУ задержали Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года. Президента "Мотор-Сичи" подозревают в государственной измене и коллаборационной деятельности. По данным следствия, он продавал украинскую продукцию россиянам. С которой те изготовляли и ремонтировали ударные вертолеты, которые затем привлекли к вторжению в Украину.

Более того, выяснилось, что у Богуслаева есть российское гражданство, индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России и недвижимость в Москве. При этом сам бизнесмен все обвинения отрицает. В настоящее время он находится под стражей до 11 февраля.