Крім Богуслаєва, СБУ також затримала начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ". Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – у колабораціонізмі та пособництві державі агресору.

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Затримання відбулося через постачання Росії товарів для штурмовиків

"Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації", – йдеться у повідомленні.

Як розповіли в СБУ, до оборудки причетне керівництво заводу, яке розташоване на Запоріжжі. Посадовці змовилися з представниками російської корпорації "Ростех".

Довідка. "Ростех" – один із головних виробників озброєнь для російської армії. Глава "Ростех" Сергєй Чемезов є у санкційному списку ЄС та України.

Підозрювані посадовці налагодили незаконне постачання до Росії оптових партій українських авіадвигунів. Завдяки українській продукції Росія виробляла і ремонтувала:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан";

КА-52 "Алігатор";

Мі-28Н "Нічний мисливець".

СБУ затримала президента "Мотор Січі" Богуслаєва / Фото СБУ

У СБУ заявили, що підтверджено те, що Росія використовувала відповідну авіацію у війні проти України.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з Росією організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони,

– розповіли в СБУ.

Посередники відправляли продукцію до Росії. Крім того, Росія використовувала іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

Богуслаєв і скандали "Мотор Січ": що відомо

Богуслаєв має звання Героя України та двічі проходив до Верховної Ради від "Партії регіонів". У 2014 році потрапив до парламенту від фракції "Воля народу".

В Україні ЗМІ неодноразово повідомляли про співпрацю Богуслаєва з Росією. У 2015 – 2017 роках пов'язана з Богуслаєвим компанія "Борисфен" отримала від росіян замовлень на 3,5 мільйона доларів.

Коли Україна заборонила експорт деталей до Росії, у 2017 році в сертифікаті авіаційного регістру Росії вказувалось, що двигун ТВ3-117ВМ, який ставлять на багатоцільові Мі-8, виконаний спільно з "Мотор Січ".

Довідка. ПАТ "Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство у січні – вересні 2020 року отримало 930,2 мільйона гривень чистого прибутку.

У 2019 році журналісти Bihus.info викрили факт, що "Мотор Січ" та її дочірні компанії отримували замовлення на обслуговування спеціального льотного загону "Росія".

У грудні 2019 року акції "Мотор Січ" купили компанії з Китаю, зокрема – Skyrizon. Вже у січні 2020 року США запровадили санкції проти Skyrizon через загрозу національній безпеці країни.

Президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО також застосував обмежувальні заходи до Skyrizon, а в березні РНБО вирішила повернути "Мотор Січ" у державну власність.

Як це було – скандал довкола заводу "Мотор Січ": дивіться відео