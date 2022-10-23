Крім Богуслаєва, СБУ також затримала начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ". Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – у колабораціонізмі та пособництві державі агресору.
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Затримання відбулося через постачання Росії товарів для штурмовиків
"Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації", – йдеться у повідомленні.
Як розповіли в СБУ, до оборудки причетне керівництво заводу, яке розташоване на Запоріжжі. Посадовці змовилися з представниками російської корпорації "Ростех".
Підозрювані посадовці налагодили незаконне постачання до Росії оптових партій українських авіадвигунів. Завдяки українській продукції Росія виробляла і ремонтувала:
- Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан";
- КА-52 "Алігатор";
- Мі-28Н "Нічний мисливець".
СБУ затримала президента "Мотор Січі" Богуслаєва / Фото СБУ
У СБУ заявили, що підтверджено те, що Росія використовувала відповідну авіацію у війні проти України.
Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з Росією організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони,
– розповіли в СБУ.
Посередники відправляли продукцію до Росії. Крім того, Росія використовувала іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.
Богуслаєв і скандали "Мотор Січ": що відомо
- Богуслаєв має звання Героя України та двічі проходив до Верховної Ради від "Партії регіонів". У 2014 році потрапив до парламенту від фракції "Воля народу".
- В Україні ЗМІ неодноразово повідомляли про співпрацю Богуслаєва з Росією. У 2015 – 2017 роках пов'язана з Богуслаєвим компанія "Борисфен" отримала від росіян замовлень на 3,5 мільйона доларів.
- Коли Україна заборонила експорт деталей до Росії, у 2017 році в сертифікаті авіаційного регістру Росії вказувалось, що двигун ТВ3-117ВМ, який ставлять на багатоцільові Мі-8, виконаний спільно з "Мотор Січ".
- У 2019 році журналісти Bihus.info викрили факт, що "Мотор Січ" та її дочірні компанії отримували замовлення на обслуговування спеціального льотного загону "Росія".
- У грудні 2019 року акції "Мотор Січ" купили компанії з Китаю, зокрема – Skyrizon. Вже у січні 2020 року США запровадили санкції проти Skyrizon через загрозу національній безпеці країни.
- Президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО також застосував обмежувальні заходи до Skyrizon, а в березні РНБО вирішила повернути "Мотор Січ" у державну власність.
Як це було – скандал довкола заводу "Мотор Січ": дивіться відео