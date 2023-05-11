Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що цим питанням має займатися штаб, який опікується обміном полоненими. Саме він визначає пріоритети при обміні тих чи інших громадян. Про це він розповів 24 Каналу.

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Працював на росіян

Радник голови ОПУ пояснив, що Богуслаєв під час повномасштабного вторгнення саботував будь-які дії "Мотор Січі", зокрема, можливість передачі гелікоптерів нашим Збройним Силам.

Ця людина працювала на росіян та заохочувала їх завдавати ракетні атаки навіть по власному підприємстві,

– відзначив він.

На його думку, Богуслаєв має отримати щонайбільше жорсткий кримінальний вирок та максимальний термін. Потрібно юридично зафіксувати його з одного боку як кримінального злочинця, а з іншого – як абсолютного, чистокровного зрадника.

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Історично важливо фіксувати таких людей, щоб до кінця існування їхнього роду, всі розуміли, хто це був. Він під час повномасштабної війни, коли громадян його країни жорстоко вбивали та ґвалтували, продовжував підтримувати тих, хто це робив,

– наголосив співрозмовник.

Це важливо зробити, впевнений Радник голови ОПУ, щоб потім не говорили, він, мовляв, "підіймав виробництво "Мотор Січі", та "має великі заслуги економічного характеру".

"Однак, якщо ми зможемо за суб'єкта Богуслаєва забрати тисячу наших хлопців, то безумовно підемо на обмінні процеси", – підкреслив Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! В'ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою у співпраці з країною-агресоркою у жовтні 2022 року. Після затримання його взяли під варту. А у лютому 2023 року експрезидент "Мотор Січі" отримав нову підозру у співпраці з бойовиками на окупованій Донеччині.

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