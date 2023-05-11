Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона прокомментировал решение Богуслаева. Об этом пишет 24 Канал.

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Богуслаев сам подтвердил, что он российский агент

Алексей Данилов отметил, что своим письмом, в котором он просится на обмен, Богуслаев лишь подтверждает то, что был российским агентом.

Он просто в этом письме подтверждает, что он был российским агентом и что его очень тянет. Вот и все,

– сказал он.

Данилов подчеркнул, что Украина в 1991 году совершила большую ошибку, просто переименовав КГБ. Он сказал, что эту структуру нужно было строить из 0, как сделали страны Балтии. А теперь мы пожинаем большие последствия.

Однако секретарь СНБО добавил, что мы справимся с этим вызовом. Он пообещал, что действующие у нас российские агенты еще будут проситься, чтобы им сделали обмен.

Обменяет ли Украина Богуслаева

Алексей Данилов подчеркнул, что для Украины жизнь украинца является самой высокой ценностью. Он сказал, что такое решение может быть принято, если это будет на пользу нашей стране.

Мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина – самая высокая ценность. Потому что если такое решение (об обмене Богуслаева – 24 Канал) будет приниматься, это будет только в пользу нашей страны,

– сказал Данилов.

Что предшествовало