Все эти 14 месяцев его возвращения из плена ждут жена Юлия и четверо детей. Во время каждого уведомление об обмене, Юля всматривается в фотоотчеты в поисках лица мужчины.

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Хочу увидеться с папой, мы по нему очень скучаем, мы не видели его несколько месяцев,

– рассказывает дочь пленника нацгвардейца Любовь.

Четверо детей ждут возвращения отца / Фото Суспільне

Как попал в плен Игорь Мацияк

Он – один из 169 военнослужащих Нацгвардии, охранявших Чернобыльскую АЭС, которого россияне пленили во время оккупации.

Жена Юлия Мацияко вспомнила, как началась самая длинная рабочая смена Игоря: 21 февраля 2022 военнослужащий вышел из дома на работу и до сих пор не вернулся.

Я его утром провела, пожалуй, в первый раз не поцеловала. Это была традиция наша такая семейная,

– рассказала жена Юлия Мацияко.

Игорь и Юлия воспитывают четырех детей. 23 февраля у них была годовщина свадьбы, вечером жена звонила по телефону Игорю, а ночью он прислал сообщение, в котором было написано, что он скучает по семье.

Утром 24 февраля началась полномасштабная война, россияне захватили Чернобыльскую АЭС. Еще до 9 марта они с мужем переписывались. Затем – связь исчезла.

Жена Юлия работала вместе с Игорем на станции / Фото Суспільне

Оккупанты покидая ЧАЭС вывезли в Россию пленных

Из того, что известно женщине, ее мужу и другим военнослужащим с начала захвата электростанции удерживали в загрязненном помещении радиацией. После выхода российских войск из территории ЧАЭС официальной информации об Игоре нет.

31 марта их вывезли на территорию Беларуси, позже переместили в Брянск, и с тех пор я не имею никакой информации о нем. Красный Крест подтвердил, что он находится на территории России,

– рассказала женщина.

Весной 2022 года на одном из российских телеграмм каналов женщина увидела фото Игоря. В сообщении отмечали, что он в плену, где именно – не указывали.

В российских телеграмм-каналах распространили фото Игоря Мацияко / Фото Суспільне

Также недавно освобожденные из российского плена военнослужащие подтвердили, что слышали голос Игоря в колонии, где находились.

По словам жены, координационный штаб представляет Игоря в списках на обмен, но российская сторона пока не предоставила никакой информации.