Усі ці 14 місяців на його повернення з полону чекають дружина Юлія і четверо дітей. Під час кожного сповіщення про обмін, Юля вдивляється у фотозвіти у пошуках обличчя чоловіка.

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Хочу побачитись з татом, ми за ним дуже сумуємо, ми не бачили його декілька місяців,

– розповідає донька полоненого нацгвардійця Любов.



Четверо діток чекають на повернення батька / Фото Суспільне

Як потрапив у полон Ігор Маціяк

Він – один зі 169 військовослужбовців Нацгвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС, і якого росіяни полонили під час окупації.

Дружина Юлія Маціяко пригадала, як розпочалась найдовша робоча зміна Ігоря: 21 лютого 2022 року військовослужбовець вийшов із дому на роботу і досі не повернувся.

Я його вранці провела, мабуть, перший раз не поцілувала. Це була традиція наша така сімейна,

– розповіла дружина Юлія Маціяко.

Ігор і Юлія виховують чотирьох дітей. 23 лютого в них була річниця весілля, ввечері дружина телефонувала Ігорю, а вночі він прислав повідомлення, в якому було написано, що він сумує за сім'єю.

Вранці 24 лютого розпочалась повномасштабна війна, росіяни захопили Чорнобильську АЕС. Ще до 9 березня вони з чоловіком переписувались. Потім – зв'язок зник.



Дружина Юлія працювала разом із Ігорем на станції / Фото Суспільне

Окупанти полишаючи ЧАЕС вивезли у Росію полонених

З того, що відомо жінці, її чоловіка та інших військовослужбовців з початку захоплення електростанції утримували у забрудненому радіацією приміщенні. Після виходу російських військ із території ЧАЕС офіційної інформації про Ігоря немає.

31 березня їх вивезли на територію Білорусі, пізніше перемістили в Брянськ, і з того часу, я не маю ніякої інформації про нього. Червоний Хрест підтвердив, що він перебуває на території Росії,

— розповіла жінка.

Навесні 2022 року на одному із російських телеграм каналів, жінка побачила фото Ігоря. У повідомленні зазначали, що він у полоні, де саме – не вказували.

В російських телеграм-каналах поширили фото Ігоря Маціяко / Фото Суспільне

Також нещодавно звільнені з російського полону військовослужбовці підтвердили, що чули голос Ігоря в тій колонії, де перебували.

За словами дружини, координаційний штаб подає Ігоря у списках на обмін, але російська сторона поки не надала жодної інформації.