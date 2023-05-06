Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оприлюднив емоційне відео, на якому захисник разом з коханою телефонують до матері.

До теми Герой "Азовсталі": з полону повернули львів'янина азовця Святослава Сірого

Звільнений захисник подзвонив до мами

На відео можна почути, що жінка, яка вперше за довгий час почула голос сина, просто не вірить власним вухам.

Ілюшка, це ти? Я не сплю? Ущипни мене!

– каже мама військового.

За словами міністра МВС, його серце завмирає від таких діалогів.

"Мама почула голос сина, який сьогодні повернувся з полону. І повернувся він не сам, а з дружиною. Одружилися Ілля та Катя на "Азовсталі". Разом пройшли полон", – розповів Клименко.

Він додав, що такі безцінні моменти чітко вказують, за що борються українці – за наші сім’ї та рідну землю.

"І в цьому наша сила – сила захисників та оборонців!" – підсумував очільник МВС.

Дивіться відео, як звільнений з полону захисник зателефонував до матері

Варто прочитати Герої досі в неволі, – екскомандир "Азову" записав важливе звернення в день створення полку

Кого вдалося повернути з російського полону