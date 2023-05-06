Додому повернулися 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі" з НГУ. Десятеро військових належать до офіцерського складу, а 35 – до рядового та сержантського.

До теми В Україну повернули 45 захисників і захисниць "Азовсталі"

З полону визволили учасника місії з евакуації поранених з "Азовсталі"

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. В Україні їм нададуть всю необхідну допомогу – бійці пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення.

За захист власної землі ворог намагався провести над частиною оборонців судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув'язнення,

– мовиться у повідомленні.

45 оборонців "Азовсталі" повернулися додому: відео

Зокрема, вдалося визволити учасника легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, в якому перебував воїн, збили, але війн зумів вижити.

"Важко пораненому, йому погрожували так званим "судом". Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації", – додали у КШППВ.

З неволі також повернулася молода пара, яка побралася на "Азовсталі" та медик, який вже був у полоні окупантів після Широкинської операції у 2015 році. Тоді боєць пробув у полоні понад 2 роки, а після звільнення знову пішов служити. Захисник повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників.

"Дихає повітрям волі також ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога", – мовиться у повідомленні.

У КШППВ підсумували, що Україна продовжує складну роботу для повернення з ворожого полону усіх військовослужбовців.

Зверніть увагу! Колишній командир "Азова" Максим Жорін у день створення полку, 5 травня, записав звернення, у якому наголосив на необхідності звільнити полонених азовців. Адже ставлення окупантів саме до бійців "Азову" є найгіршим і саме їх сьогодні майже не обміннюють.

Україна повернула ще 45 захисників та захисниць / Фото КШППВ