Домой вернулись 42 защитника и три защитницы "Азовстали" из НГУ. Десять военных принадлежат к офицерскому составу, а 35 – к рядовому и сержантскому.

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Из плена освободили участника миссии по эвакуации раненых из "Азовстали"

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что многие из уволенных сегодня военнослужащих имеют ранения и серьезные проблемы со здоровьем. В Украине им предоставят всю необходимую помощь – бойцы пройдут реабилитацию и получат все социальные выплаты и денежное обеспечение.

За защиту своей земли враг пытался провести над частью защитников судилища. В нарушение всех требований международного гуманитарного права украинским военным угрожали длительные сроки заключения,

– говорится в сообщении.

45 защитников "Азовстали" вернулись домой: видео

В частности, удалось освободить участника легендарной "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых из "Азовстали". Эвакуационный вертолет, в котором находился воин, сбили, но войн сумел выжить.

"Трудно раненному, ему угрожали так называемым "судом". Теперь военнослужащий пройдет курс лечения и реабилитации", - добавили в КШПТ.

Из неволи также вернулась молодая пара, обручившаяся на "Азовстали" и медик, который уже был в плену оккупантов после Широкинской операции в 2015 году. Тогда боец пробыл в плену более 2 лет, а после увольнения снова пошел служить. Защитник повторно попал в плен, защищая Мариуполь и "Азовсталь" от захватчиков.

"Дышит воздухом воли также ветеран афганской войны, 56-летний главный сержант, получивший ранение на Майдане, прошел АТО, ООС и отражал полномасштабную агрессию раш*стского врага", – говорится в сообщении.

В КШППВ подытожили, что Украина продолжает сложную работу по возвращению из вражеского плена всех военнослужащих.

Обратите внимание! Бывший командир "Азова" Максим Жорин в день создания полка, 5 мая, записал обращение, в котором отметил необходимость освободить пленных азовцев. Ведь отношение оккупантов именно к бойцам "Азова" является наихудшим и именно их сегодня почти не обменивают.

Украина вернула еще 45 защитников и защитниц / Фото КШППВ