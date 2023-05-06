Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обнародовал эмоциональное видео, на котором защитник вместе с любимой звонят матери.
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Освобожденный защитник позвонил к маме
На видео можно услышать, что женщина, впервые за долгое время услышавшая голос сына, просто не верит своим ушам.
Илюшка, это ты? Я не сплю? Ущипни меня!
– говорит мама военного.
По словам министра МВД, его сердце замирает от подобных диалогов.
"Мама услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена. И вернулся он не сам, а с женой. Поженились Илья и Катя на "Азовстали". Вместе прошли плен", – рассказал Клименко.
Он добавил, что такие бесценные моменты четко указывают на то, за что борются украинцы – за наши семьи и родную землю.
"И в этом наша сила – сила защитников и защитниц!" – подытожил глава МВД.
Смотрите видео, как освобожденный из плена защитник позвонил матери
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Кого удалось вернуть из российского плена
- В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что 6 мая домой вернулись 42 защитника и три защитницы "Азовстали" из Нацгвардии. Десять военных принадлежат к офицерскому составу, а 35 – к рядовому и сержантскому.
- В частности, освободили участника легендарной "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых из "Азовстали". Эвакуационный вертолет, в котором он находился, сбили россияне. Однако воин выжил. Оккупанты угрожали тяжело раненному военному так называемым "судом". После возвращения герой пройдет курс лечения и реабилитации.
- Также домой вернули медика, который уже был во вражеском плену после Широкинской операции в 2015 году. Тогда боец пробыл в неволе более 2 лет, а после освобождения снова пошел служить. К сожалению, он повторно попал в плен, защищая Мариуполь и "Азовсталь".
- Кроме этого, удалось освободить ветерана афганской войны, 56-летнего главного сержанта, который получил ранения на Майдане, прошел АТО, ООС и отражал полномасштабную агрессию России