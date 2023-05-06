В Україну 6 травня повернули 45 захисників та захисниць: 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів. У мережі опублікували перші кадри.

Зверніть увагу З полону повернули учасника місії з евакуації поранених з "Азовсталі" й пару, яка там побралася