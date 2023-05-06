Відповідну інформацію повідомили ЗМІ. Пропагандисти навіть назвали імена цих росіян та показали їхнє фото. Обмін військових відбувся 6 травня.

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На кого поміняли українських захисників

Сьогодні (6 травня – 24 Канал) відбувся дуже цікавий обмін полоненими. Три російські пілоти на 45 наших хлопців. Це бійці з "Азовсталі", серед них троє дівчат,

– написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Російські пропагандисти також поширили цю інформацію. Посилаючись на міноборони Росії, вони розповіли, що повернули трьох льотчиків повітряно-космічних сил Росії. Там заявили, що нібито російських окупантів доставлять для лікування та реабілітації.

Зверніть увагу! Україна утримує російських полонених, згідно з нормами Женевської конвенції. Окупанти мають збалансоване харчування, їм дозволений доступ до медицини. Сплять полонені на зручних ліжках.

Згодом пропагандисти навіть написали імена російських окупантів, яких повернули. Зокрема, мовиться про:

Максіма Кріштопа, підполковника, заступник командира полку;

Сєргєя Косика, підполковника, заступника командира полку;

Сєргєя Малова, майора, командира авіаційної ланки.

Важливо! Україна під час обміну 6 травня 2023 року змогла повернути додому 42 захисників і 3 захисниць "Азовсталі". Серед них – 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що серед них є бійці, які одружилися на "Азовсталі" під час оборони Маріуполя.

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