Відповідну інформацію повідомили ЗМІ. Пропагандисти навіть назвали імена цих росіян та показали їхнє фото. Обмін військових відбувся 6 травня.
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На кого поміняли українських захисників
Сьогодні (6 травня – 24 Канал) відбувся дуже цікавий обмін полоненими. Три російські пілоти на 45 наших хлопців. Це бійці з "Азовсталі", серед них троє дівчат,
– написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Російські пропагандисти також поширили цю інформацію. Посилаючись на міноборони Росії, вони розповіли, що повернули трьох льотчиків повітряно-космічних сил Росії. Там заявили, що нібито російських окупантів доставлять для лікування та реабілітації.
Згодом пропагандисти навіть написали імена російських окупантів, яких повернули. Зокрема, мовиться про:
- Максіма Кріштопа, підполковника, заступник командира полку;
- Сєргєя Косика, підполковника, заступника командира полку;
- Сєргєя Малова, майора, командира авіаційної ланки.
Справа проти Кріштопа: коротко
- Російського пілота Максіма Кріштопа Україна взяла в полон ще у березні 2022 року. Відомо, що окупант є заступником командира 47 бомбардувального авіаційного полку.
- Відомо, що в Україні російського пілота засудили до 12 років ув'язнення за порушення законів та звичаїв війни. Адже Кріштоп разом з бортовим штурманом скинув скинув 12 авіабомб на цивільні споруди в Ізюмі Харківської області 24 лютого та 3 березня 2022 року. Окупанти бомбардували Ізюм, попри те, що біля тих місць тоді не було українських військових.
- Вже 6 березня 2022 року Кріштоп був одним з тих, хто скидав бомби на Харківську радіотелевізійну передавальну станцію. Там також були тільки цивільні об'єкти та місцеві мешканці. Ані військових ЗСУ, ані їхніх споруд там не було.
- Після потрапляння в полон Максім Кріштоп визнав свою вину та закликав Росію припинити війну.
- У березня 2023 року суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора – Кріштопа звільнили від відбування покарання, щоб обміняти. Детальніше про його справу – читайте тут.