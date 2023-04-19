Відомі українські фотограми Костянтин та Влада Ліберови показали умови отримання окупантів та навіть поспілкувались із деякими з них. Чи цінують вони гуманність України та як живуть – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Окупанти набирають вагу у полоні

Раціон окупантів триразовий та збалансований, навряд чи вони так харчувались в Росії: є стандарт по калоріях, кожного прийому їжі є салат, м'ясо. Раціон окупантів повністю відповідає стандартам Женевської конвенції.

Живуть росіяни у казармах, сплять на зручних ліжках.

Умови життя російських полонених: відео

Окупанти також мають доступ до медичних послуг, зокрема у шпиталі є кабінет дантиста та інші кваліфіковані спеціалісти. З полоненими працює психолог.



Росіяни мають доступ до медичних послуг / Скриншот з відео

Також вони мають час і на дозвілля. Зокрема, російські військові мають зону відпочинку, доступ до каплички, і магазин, де можуть придбати собі необхідні речі за свої гроші.

Військовополонені мають роботу, працюють з понеділка по суботу. За роботу отримують близько 30 гривень на день. Не забуваємо, що увесь час у полоні вони продовжують отримувати зарплатню від Росії,

– розповів Ліберов.

Окупанти фактично ведуть повноцінне життя будучи в полоні: відео

Що говорять росіяни у полоні

Попри такі умови і гуманне ставлення України до полонених окупантів, вони все ще не шкодують, що пішли воювати. Ті, які погодились говорити на камеру, розповіли, що від, мовляв, нічого не залежало і вони просто "виконували накази".

Так, на запитання, що окупант робитиме після перемоги України, той іронічно зауважив, "що це ще не факт".

Чи цінують окупанти гуманне ставлення: відео

Важливо! Попри численні відеодокази знущань російських військових над українськими полоненими, Україна продовжує гуманно ставитись до полонених з Росії. Наша держава дотримується норм Женевської конвенції і поважає права людини.