Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали условия содержания оккупантов и даже пообщались с некоторыми из них. Ценят ли они гуманность Украины и как живут – читайте в материале 24 Канала.
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Оккупанты набирают вес в плену
Рацион оккупантов трехразовый и сбалансированный, вряд ли они так питались в России: есть стандарт по калориям, в каждом приеме пищи есть салат, мясо. Рацион оккупантов полностью соответствует стандартам Женевской конвенции.
Живут россияне в казармах, спят на удобных койках.
Условия жизни российских пленных: видео
Оккупанты также имеют доступ к медицинским услугам, в частности, в госпитале есть кабинет дантиста и другие квалифицированные специалисты. С пленными работает психолог.
Россияне имеют доступ к медицинским услугам / Скриншот с видео
Также у них есть время и на досуг. В частности, российские военные имеют зону отдыха, доступ к часовне и магазин, где могут приобрести себе необходимые вещи за свои деньги.
Военнопленные работают с понедельника по субботу. За работу получают около 30 гривен в день. Не забываем, что все время в плену они продолжают получать зарплату от России,
– рассказал Либеров.
Оккупанты фактически ведут полноценную жизнь будучи в плену: видео
Что говорят россияне в плену
Несмотря на такие условия и гуманное отношение Украины к пленным оккупантам, они все еще не жалеют, что пошли воевать. Те, кто согласился говорить на камеру, рассказали, что от них, мол, ничего не зависело и они просто "выполняли приказы".
Так, на вопрос, что оккупант будет делать после победы Украины, тот иронически заметил, что это еще не факт.
Ценят ли оккупанты гуманное отношение: видео