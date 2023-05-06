Соответствующую информацию сообщили СМИ. Пропагандисты даже назвали имена этих россиян и показали их фотографии. Обмен военных произошел 6 мая.

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На кого поменяли украинских защитников

Сегодня (6 мая – 24 Канал) состоялся очень интересный обмен пленными. Три российских пилота на 45 наших ребят. Это бойцы из "Азовстали", среди них три девушки,
– написал журналист Андрей Цаплиенко.

Российские пропагандисты также распространили эту информацию. Ссылаясь на минобороны России, они рассказали, что вернули троих летчиков воздушно-космических сил России. Там заявили, что якобы российские оккупанты будут доставлены для лечения и реабилитации.

Впоследствии пропагандисты даже написали имена российских оккупантов, которых вернули. В частности, говорится о:

  • Максиме Криштопе, подполковнике, заместителе командира полка;
  • Сергее Косыке, подполковнике, заместителе командира полка;
  • Сергее Малове, майоре, командире авиационного звена.

Дело против Криштопа: коротко

  • Российского пилота Максима Криштопа Украина взяла в плен еще в марте 2022 года. Известно, что оккупант является заместителем командира 47 бомбардировочного авиационного полка.
  • Известно, что в Украине российский пилот приговорен к 12 годам заключения за нарушение законов и обычаев войны. Ведь Криштоп вместе с бортовым штурманом сбросил 12 авиабомб на гражданские постройки в Изюме Харьковской области 24 февраля и 3 марта 2022 года. Оккупанты бомбили город, несмотря на то, что в тех местах тогда не было украинских военных.
  • Уже 6 марта 2022 года Криштоп был одним из тех, кто сбрасывал бомбы на Харьковскую радиотелевизионную передающую станцию. Там были только гражданские объекты и местные жители. Ни военных ВСУ, ни их сооружений там не было.
  • После попадания в плен Максим Криштоп признал свою вину и призвал Россию прекратить войну.
  • В марте 2023 года суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора – Криштопа освободили от отбывания наказания, чтобы обменять. Подробнее о его деле – читайте здесь.