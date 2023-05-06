Соответствующую информацию сообщили СМИ. Пропагандисты даже назвали имена этих россиян и показали их фотографии. Обмен военных произошел 6 мая.

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На кого поменяли украинских защитников

Сегодня (6 мая – 24 Канал) состоялся очень интересный обмен пленными. Три российских пилота на 45 наших ребят. Это бойцы из "Азовстали", среди них три девушки,

– написал журналист Андрей Цаплиенко.

Российские пропагандисты также распространили эту информацию. Ссылаясь на минобороны России, они рассказали, что вернули троих летчиков воздушно-космических сил России. Там заявили, что якобы российские оккупанты будут доставлены для лечения и реабилитации.

Обратите внимание! Украина удерживает российских пленных, согласно нормам Женевской конвенции. Оккупанты имеют сбалансированное питание, им разрешен доступ к медицине. Спят пленники на удобных кроватях.

Впоследствии пропагандисты даже написали имена российских оккупантов, которых вернули. В частности, говорится о:

Максиме Криштопе, подполковнике, заместителе командира полка;

Сергее Косыке, подполковнике, заместителе командира полка;

Сергее Малове, майоре, командире авиационного звена.

Важно! Украина во время обмена 6 мая 2023 года смогла вернуть домой 42 защитника и 3 защитницы "Азовстали". Среди них – 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что среди них есть бойцы, которые поженились на "Азовстале" во время обороны Мариуполя.

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