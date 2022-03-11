Во время нее подполковник, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка Криштоп Максим обратился ко всем военнослужащим вооруженных сил России.

Он призвал немедленно перестать выполнять преступные приказы и вести боевые действия.

Немедленно прекращайте бомбить мирные города. Я считаю, что эту войну мы уже проиграли,

– сказал пленник.

Он рассказал, что по мирным объектам Харькова использовались фугасные авиабомбы, калибром 250 и 500 килограмм и радиусом поражения 60 метров.

Чудовищность преступных приказов – ужасает. Но есть возможность не выполнять эти приказы, однако я проявил слабость и выполнил этот ужасный приказ,

– признался пленник.

Также он сказал, что пленные сами обратились к руководству ВСУ с просьбой предоставить возможность принять участие в пресс-конференции, чтобы через СМИ разных стран попробовать и приложить все усилия, чтобы завершить "этот ужасный конфликт".

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Смотрите видео, как ВСУ разбивают вражескую технику: