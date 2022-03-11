Під час неї підполковник, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку Криштоп Максим звернувся до всіх військовослужбовців збройних сил Росії.

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Він закликав негайно перестати виконувати злочинні накази та вести бойові дії.

Негайно припиняйте бомбити мирні міста. Я вважаю, що цю війну ми вже програли,

– сказав полонений.

Він розповів, що по мирних об’єктах Харкова використовувались фугасні авіабомби, калібром 250 і 500 кілограм та радіусом ураження 60 метрів.

Жахливість злочинних наказів – лякає. Але є можливість не виконувати ці накази, проте я проявив слабість, і виконав цей жахливий наказ, – зізнався полонений.

Також він сказав, що полонені самі звернулись до керівництва ЗСУ з проханням надати можливість взяти участь у пресконференції, аби через ЗМІ різних країн спробувати та докласти всіх зусиль, щоб звершити "цей жахливий конфлікт".

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