Про це повідомили безпілотчики 93 бригади “Холодний Яр”, всі матеріали українські військові передадуть до Гааги.

До теми Росія формує резерви для подальшого їх перекидання на територію України, – Генштаб ЗСУ

ЗСУ оприлюднили відео, як російські окупанти луплять по українських військових "Градом". Реактивну систему ворог розташував поміж житлових будинків у Тростянці на Сумщині.

Росіяни розмістили "Град" між будинками і обстрілювали позиції ЗСУ: відео



Ще одне відео показує, як росіяни скинули авіабомбу на цивільні підприємства у Дергачах на Харківщині. Наразі там палає фабрика дверей "Папа Карло", а поруч розташована конюшня Ecure de Paris.

Росіяни скинули авіабомбу на цивільні підприємства у Дергачах: відео

Додамо, що у Міноборони Британії підтверджують, що у російських військ справді "обмежений прогрес" щодо наступу на українську столицю. Проте цілком можливо, що наступ на Київ таки відбудеться і вже найближчими днями.

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