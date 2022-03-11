Цілком можливо, що наступ на Київ відбудеться вже найближчими днями. Про це мовиться у розвідувальному огляді відомства.

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Росія не досягла цілей, викладених у плані

Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням,

– кажуть у Міноборони Британії.

Найбільші проблеми у російського війська – через логістику, також відчутний сильний опір української армії. Ймовірно, що зараз окупанти пробують перезавантажитись та переналаштуватись. Наступальна діяльність може відновитись саме у бук Києва.

Супутникові знімки також свідчать про перегрупування

Фото з супутника, які оприлюднила Maxar Technologies, свідчать про те, що на північно-західних околицях Києва справді відбувається перегрупування. Колона військової техніки ворога в районі Гостомеля розподілилась по місцевості.

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