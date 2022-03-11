У свіжому зведенні Генштаб ЗСУ підкреслив, що вороги продовжують зазнавати втрат. Але, на жаль, це не зупиняє керівництво Росії.

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Окупанти формують резерви для перекидання на територію України

Зокрема повідомляється про те, що триває формування резервів противника. Їх перекидатимуть до районів ведення бойових дій на територію України, щоб підсилювати тих окупантів, яким наші військові дали відсіч.

Також підкреслюється, що угруповання військ окупантів нарощують системи протиповітряної оборони. Роблять вони це на Донецькому і Таврійському напрямках.

Крім того, нагадали у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує бомбардувати інші українські міста – Дніпро, Луцьк й Івано-Франківськ.

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