За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія випустила по території України 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр". Цю кількість ракет країна-агресорка випустила від початку відкритого вторгнення на територію нашої країни.
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Випускають ракети наземного та морського базування
Зокрема він наголошує, що не гребувала Росія використанням оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування. Мовиться про "Іскандер" і "Калібр". Ними окупанти бомблять мирні міста та села нашої країни.
Цей кривавий злочин путінського режиму – кричуще порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу,
– наголосив Залужний.
Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати Росії станом на ранок 11 березня:
- особового складу – понад 12 тисяч осіб,
- танків – 353 одиниці,
- ББМ – 1165 одиниць,
- артилерійських систем – 125 одиниць,
- РСЗВ – 58 одиниць,
- засоби ППО – 31 одиниця,
- літаків – 57 одиниць,
- гелікоптерів – 83 одиниці,
- автомобільної техніки – 558 одиниць,
- кораблі / катери – 3 одиниці,
- цистерн з ПММ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.
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