По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила по территории Украины 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр". Это количество ракет страна-агрессорка выпустила с начала открытого вторжения на территорию нашей страны.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
Выпускают ракеты наземного и морского базирования
В частности, он отмечает, что не гнушалась Россия использованием оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования. Речь идет об "Искандере" и "Калибре". Ими оккупанты бомбят мирные города и села нашей страны.
Это кровавое преступление путинского режима – вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала,
– подчеркнул Залужный.
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о потерях России по состоянию на утро 11 марта:
- личного состава – более 12 тысяч человек,
- танков – 353 единицы,
- ББМ – 1 165 единиц,
- артиллерийских систем – 125 единиц,
- РСЗО – 58 единиц,
- средства ПВО – 31 единица,
- самолетов – 57 единиц,
- вертолетов – 83 единицы,
- автомобильной техники – 558 единиц,
- корабли / катера – 3 единицы,
- цистерн с ГСМ – 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.
К теме – ВСУ за 10 марта уничтожили 10 вражеских самолетов – смотрите видео:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!