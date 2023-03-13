Через год, 6 марта 2023 года, Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора об освобождении его от отбывания наказания. Сделали это в связи с принятием решения о передаче оккупанта для обмена в качестве военнопленного.

Достойно внимания Почему Украина и наши воины не могут мстить врагу убийствами пленных

Оккупанта обменяют на украинских военных

Решение об этом, согласно копии письма Координационного штаба по обращению с военнопленными, приняли еще в начале этого месяца, 3 марта. Так что Криштопа обменяют для освобождения защитников Украины, которые сейчас находятся в российском плену.

Отметим, что такое решение суд принял на следующий день после того, как захватчика приговорили к 12 годам тюрьмы за нарушение законов и обычаев войны. Для организации и проведения обмена осужденного передали под надзор Главного управления разведки Минобороны Украины.

Интересно, что на последнее судебное заседание ни Максим Криштоп, ни его адвокат не явились, а только передали заявление о рассмотрении без их участия. При этом оккупант заявил, что соглашается с ходатайством прокурора, ведь речь шла об обмене.

Что известно о преступлениях военнопленного

Бомбить гражданскую инфраструктуру страна-террористка начала с первых дней полномасштабного вторжения. И помогал ей в этом сам Максим Криштоп. Так, 24 февраля и 3 марта 2022 года он вместе с бортовым штурманом сбросил 12 авиабомб на гражданские постройки в Изюме Харьковской области. При этом вблизи них в то время не находились военные Украины.

Позже 6 марта он был пилотом одного из двух самолетов, бомбивших Харьковскую радиотелевизионную передающую станцию. Тогда на нее сбросили 8 авиабомб, общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 килограммов.

Эта телебашня была гражданским объектом и вблизи нее также не размещались военные формирования Украины и не хранились боеприпасы или военная техника. Также с помощью нее защитники не передавали информацию. В то время телебашня только оказывала услуги:

телефонной связи,

функционирования системы оповещения,

трансляции телерадиопрограмм, посредством которых мирному населению предоставляли информация об угрозах чрезвычайных ситуаций и опасностях.

Однако на этом преступления этого оккупанта завершились, ведь через минуту после бомбежки самолет Су-34 сбили военнослужащие Нацгвардии. Максим Криштоп катапультировался и вскоре, около 2 часов ночи, был задержан украинскими военными.

Уже в плену Криштоп очень быстро или понял свои грехи, или "переобулся", и через 5 дней, 11 марта, на пресс-конференции просил прощения и призвал страну-оккупантку остановить войну.