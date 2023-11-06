Власне, йдеться про законопроєкти з реєстраційними номерами 10211 та 10212, що були розміщені на сайті головного законодавчого органу нашої держави у понеділок, 6 листопада. Наразі вони направлені на розгляд комітету.
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Президент пропонує продовжити мобілізація та воєнний стан
Зазначимо, що це буде уже дев'яте продовження воєнного стану та загальної військової мобілізації на 90 днів від початку широкомасштабної війни 24 лютого 2022 року. У всіх попередніх восьми випадках відповідні законопроєкти Верховна Рада ухвалювала за поданням глави держави:
- 24 лютого 2022 року;
- 15 березня 2022 року;
- 21 квітня 2022 року;
- 15 серпня 2022 року
- 16 листопада 2022 року;
- 7 лютого 2023 року;
- 2 травня 2023 року;
- 27 липня 2023 року.
Цього разу президент пропонує продовжити правовий режим воєнного стану та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Вочевидь, це відбуватиметься до тих пір, допоки ми не переможемо Росію – тобто закінчимо війну.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У кабінеті президента наразі очікує на підпис законопроєкт з номером 9281, який Верховна Рада ухвалила ще 30 жовтня. Він передбачає зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме змінює вік призовників з від 18 до 27 років на від 18 до 25 років.
- Окрім того, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для The Economist наголошував на важливості розширення мобілізації та потребі нарощувати резерви для того, аби ефективно протистояти ворогові.
- А от секретар РНБО Олексій Данілов констатував, що поки не було посилено загальну військову мобілізацію, попри запит з боку військового керівництва. За його словами, ухвалення будь-якого рішення потребує достатньої кількості часу – це не відбувається миттєво.