Власне, йдеться про законопроєкт з номером 9281, який було ухвалено в цілому ще 30 жовтня. Водночас станом на 6 листопада відповідний документ поки ще не був підписаний Президентом України, але його затвердив спікер парламенту.

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Призов за мобілізацією з 25 років

Допоки голова держави не підпише законопроєкт, доти він не стане законом. Разом з тим можливо, що президент вирішить накласти вето на цю ініціативу парламенту або повернути її на допрацювання депутатам. Однак цього він поки не зробив.

Варто наголосити, що законопроєкт з номером 9281 передбачає зміни до статей 15, 18, 18-1 та 37 закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Він змінює вік призовників з від 18 до 27 років на від 18 до 25 років.

Відтак, дозволяє мобілізовувати громадян під час загальної мобілізації віком від 25 років, які не проходили військову службу. Водночас військовозобов'язаними все ще вважаються усі громадяни віком від 18 до 60 років.

Зверніть увагу! Воєнний стан був введений в Україні 24 лютого 2022 року, а разом з ним загальна військова мобілізація. Водночас осінній та весняний призови українські законодавці скасували до закінчення цього правового режиму.

Зазначимо, що останнім часом все більше розмов про розширення мобілізації та потребу нарощувати резерви для того, аби ефективно протистояти ворогові та не загнати війну в окопи. Зокрема, про це розповідав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

А от секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, чому поки ще не було посилено мобілізацію, попри запит з боку військово керівництва нашої держави. За його словами, процедура ухвалення рішень є складною та потребує певного часу. Також він констатував, що поки ситуація контрольована – не критична.