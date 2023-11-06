Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в етері марафону пояснила, як на цей час варто сприймати концепцію військової кадрової політики Міноборони. Зараз мовиться тільки про рамковий документ, який визначає бачення того, як конкретно буде розвиватися система роботи з особовим складом, передає 24 Канал.

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Що буде з призовом

Як пояснила заступниця голови Міноборони, ця концепція передбачає розробку дорожньої карти, яка опише терміни її реалізації. Калмикова підтвердила, що ця концепція дійсно написана на період до 2028 року, бо у відомстві сподіваються, що до цього часу завершиться повномасштабна російсько-українська війна, а також настане демобілізація та умовно мирний час. Однак цей документ про те, що захист України відбувається сьогодні та відбуватиметься завтра.

Калмикова пояснила, що описаний у концепції вишкіл не є заміною призову.

Вишкіл – це взагалі про готовність кожного українця мати можливість захисти себе, своїх близьких, свою країну. Тобто це умова, з якою ми як нація живемо і маємо до цього йти,

– зауважила вона.

Заступниця міністра оборони дала зрозуміти, що призов в Україні нікуди не зникне під час воєнного стану та бойових дій. Вона додала, що в нас триває війна, і ми захищаємося.

Що буде зі строковою службою у майбутньому

Калмикова зауважила, що рекрутинг – це новий інструмент залучення людей до захисту батьківщини. Він може стати паралельним механізмом.

Щодо рекрутингу Міноборони наразі розглядає кілька інструментів. Мовиться про те, як громадяни України ставатимуть та військовий облік та вчитимуться, які існують фахові потреби, а також яким чином здібності, освіта та досвід допоможуть цим людям найкращим чином реалізувати свій потенціал під час служби у ЗСУ.

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