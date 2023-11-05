Умєров підписав наказ про затвердження військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. Документ визначає розвиток військової кадрової політики як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

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Нова концепція буде діяти у мирний та воєнний час

У Міноборони повідомили, що акцент концепції – гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни з Росією, а також інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ з арміями держав-членів НАТО.

Нова концепція передбачає, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Тобто, як пояснили в Міноборони, строкову військову службу замінять інтенсивним військовим вишколом громадян призовного віку.

Також у відомстві анонсували, що в Україні функціонуватиме система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.

Інші очікувані результати, які декларує Міноборони:

людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

В Україні тестуватимуть смартмобілізацію

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував роботу над пілотним проєктом щодо смартмобілізації. Експеримент мають запустити через один – два місяці.

Мета смартмобілізації полягає у тому, щоб дати можливість добровольцям обрати собі професію або спеціальність для того, щоб бути більш ефективним в армії.

Зауважимо, що "Азов" у співпраці з Work.ua оголосили про початок рекрутингової кампанії під гаслом "Війську потрібні різні професії". На сайті пошуку роботи з'явилися 28 різних вакансій в "Азові".