Умєров підписав наказ про затвердження військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. Документ визначає розвиток військової кадрової політики як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.
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Нова концепція буде діяти у мирний та воєнний час
У Міноборони повідомили, що акцент концепції – гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни з Росією, а також інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ з арміями держав-членів НАТО.
Нова концепція передбачає, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Тобто, як пояснили в Міноборони, строкову військову службу замінять інтенсивним військовим вишколом громадян призовного віку.
Також у відомстві анонсували, що в Україні функціонуватиме система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.
Інші очікувані результати, які декларує Міноборони:
- людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
- удосконалена електронна система військового обліку;
- автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
- розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
- ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
- вдосконалене психологічне забезпечення;
- нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
- належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.
В Україні тестуватимуть смартмобілізацію
Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував роботу над пілотним проєктом щодо смартмобілізації. Експеримент мають запустити через один – два місяці.
Мета смартмобілізації полягає у тому, щоб дати можливість добровольцям обрати собі професію або спеціальність для того, щоб бути більш ефективним в армії.
Зауважимо, що "Азов" у співпраці з Work.ua оголосили про початок рекрутингової кампанії під гаслом "Війську потрібні різні професії". На сайті пошуку роботи з'явилися 28 різних вакансій в "Азові".