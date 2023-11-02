В "Азові" пояснили, що армії потрібні люди різних професій. Про це під час пресконференції заявив заступник командира з роботи з особовим складом 12 бригади спецпризначення "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), пише 24 Канал.

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"Азов" пропонує вакансії для 28 різних професій

За його словами, запорукою виживання особового складу на полі бою є його професіоналізм і мотивація.

Кожна людина на своєму місці робить бойовий підрозділ ефективним,

– сказав "Калина".

Він наголосив, що "Азову" потрібні піхотинці, артилеристи, танкісти, але водночас і водії, автослюсарі, автоелектрики, логісти, психологи тощо.

На сайті Work.ua зараз опубліковано вакансії для представників 28 різних професій із діапазоном зарплат від 25 000 до 125 000 гривень.

"Азов" ініціював рекрутингову кампанію і запросив до співпраці на волонтерських засадах креативну агенцію Banda. Агентство запропонувало підхід, який передбачає, що кожна позиція розглядається як вакансія.

Всі новобранці проходитимуть бойову підготовку

Також співзасновник і СЕО Work.ua Артур Міхно наголосив, що для компанії це можливість показати, що рекрутинг в армію може відбуватися професійно та цілеспрямовано, а не через вручення повісток.

Через неефективну систему набору досвідчені фахівці опиняються в окопах, водночас висококваліфіковану роботу виконувати нікому. Людина має розуміти, що армія – теж робота. А військо – теж роботодавець. Там, як і всюди, потрібні вмотивовані та кваліфіковані люди,

– сказав він.

В "Азові" пояснили, що всі новобранці проходитимуть бойову підготовку та працюватимуть під керівництвом високопрофесійних командирів. У бригаді зазначили, що попередній бойовий досвід та служба у війську не обов'язкові для тих, хто хоче приєднатися до "Азову".

Директор Banda Agency Дмитро Адабір розповів, що вони вирішили змінити підхід і продемонструвати, що сучасна армія складається не тільки зі штурмових спеціальностей.