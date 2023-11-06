Собственно, речь идет о законопроекте с номером 9281, который был принят в целом еще 30 октября. В то же время, по состоянию на 6 ноября соответствующий документ пока еще не был подписан Президентом Украины, но его утвердил спикер парламента.
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Призыв по мобилизации с 25 лет
Пока глава государства не подпишет законопроект, до тех пор он не станет законом. Вместе с тем, возможно, что президент решит наложить вето на эту инициативу парламента или вернуть ее на доработку депутатам. Однако этого он пока не сделал.
Следует отметить, что законопроект с номером 9281 предусматривает изменения в статьи 15, 18, 18-1 и 37 закона "О воинской обязанности и военной службе". Он изменяет возраст призывников с от 18 до 27 лет на от 18 до 25 лет.
Следовательно, позволяет мобилизовывать граждан во время общей мобилизации в возрасте от 25 лет, не проходивших военную службу. В то же время, военнообязанными все еще считаются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет.
Отметим, что в последнее время все больше разговоров о расширении мобилизации и необходимости наращивать резервы для того, чтобы эффективно противостоять врагу и не загнать войну в окопы. В частности, об этом рассказывал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
А вот секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, почему пока еще не была усилена мобилизация, несмотря на запрос со стороны военного руководства нашего государства. По его словам, процедура принятия решений сложная и требует определенного времени. Также он констатировал, что пока ситуация контролируемая – не критична.