Собственно, речь идет о законопроекте с номером 9281, который был принят в целом еще 30 октября. В то же время, по состоянию на 6 ноября соответствующий документ пока еще не был подписан Президентом Украины, но его утвердил спикер парламента.

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Призыв по мобилизации с 25 лет

Пока глава государства не подпишет законопроект, до тех пор он не станет законом. Вместе с тем, возможно, что президент решит наложить вето на эту инициативу парламента или вернуть ее на доработку депутатам. Однако этого он пока не сделал.

Следует отметить, что законопроект с номером 9281 предусматривает изменения в статьи 15, 18, 18-1 и 37 закона "О воинской обязанности и военной службе". Он изменяет возраст призывников с от 18 до 27 лет на от 18 до 25 лет.

Следовательно, позволяет мобилизовывать граждан во время общей мобилизации в возрасте от 25 лет, не проходивших военную службу. В то же время, военнообязанными все еще считаются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Обратите внимание! Военное положение было введено в Украине 24 февраля 2022 года, а вместе с ним общая военная мобилизация. В то же время, осенний и весенний призывы украинские законодатели отменили до окончания этого правового режима.

Отметим, что в последнее время все больше разговоров о расширении мобилизации и необходимости наращивать резервы для того, чтобы эффективно противостоять врагу и не загнать войну в окопы. В частности, об этом рассказывал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

А вот секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, почему пока еще не была усилена мобилизация, несмотря на запрос со стороны военного руководства нашего государства. По его словам, процедура принятия решений сложная и требует определенного времени. Также он констатировал, что пока ситуация контролируемая – не критична.