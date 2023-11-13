На початку листопада глава Міноборони Рустем Умєров затвердив нову концепцію військової кадрової політики оборонного відомства. Вона передбачає поступове відходження від строковою служби на користь контрактної.

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Кожна професія потрібна

Міноборони України 13 листопада починає проєкт з рекрутингу до ЗСУ. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова підписала угоду з організацією Lobby X, яку представляє Владислав Грезєв. Рекрутери пообіцяли виконувати свої роботу для потреб армії безоплатно.

Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. Найближчим часом в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями,

– повідомила Калмикова.

Голова організації Lobby X повідомив, що вони мають великий досвід у пошуку кадрів для Збройних Сил України. Армія потребує різних професій – як гранатометників або мінометників, так і програмістів чи кухарів. Співпраця безпосередньо з Міноборони дозволить рекрутерам масштабувати свою діяльність.

Зверніть увагу! Переглянути актуальні вакансії у Збройних Силах України ви може на сайті Lobby X за посиланням.

Також Міноборони планує підписати угоди з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Нова стратегія Міноборони