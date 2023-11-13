На початку листопада глава Міноборони Рустем Умєров затвердив нову концепцію військової кадрової політики оборонного відомства. Вона передбачає поступове відходження від строковою служби на користь контрактної.
Дивіться також "Новий Ізраїль"? Чи скасують в Україні призов, що таке рекрутинг і для чого його вводять
Кожна професія потрібна
Міноборони України 13 листопада починає проєкт з рекрутингу до ЗСУ. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова підписала угоду з організацією Lobby X, яку представляє Владислав Грезєв. Рекрутери пообіцяли виконувати свої роботу для потреб армії безоплатно.
Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. Найближчим часом в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями,
– повідомила Калмикова.
Голова організації Lobby X повідомив, що вони мають великий досвід у пошуку кадрів для Збройних Сил України. Армія потребує різних професій – як гранатометників або мінометників, так і програмістів чи кухарів. Співпраця безпосередньо з Міноборони дозволить рекрутерам масштабувати свою діяльність.
Також Міноборони планує підписати угоди з низкою інших учасників ринку працевлаштування.
Нова стратегія Міноборони
- До 2028 року Міноборони планує перехід на військову службу за контрактом. Тобто, як пояснили в Міноборони, строкову військову службу замінять інтенсивним військовим вишколом громадян призовного віку.
- Концепція написана з розрахунком на те, що до 2028 року закінчиться війна, наступить демобілізація та умовно мирний час. Однак призов в Україні нікуди не зникне під час воєнного стану та бойових дій.
- Михайло Федоров анонсував роботу над пілотним проєктом щодо смартмобілізації. Мета полягає у тому, щоб дати можливість добровольцям обрати собі професію або спеціальність для того, щоб бути більш ефективним в армії.