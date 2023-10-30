Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, пилотную смарт-мобилизацию запустят через месяц – два.
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Что известно о возможной смарт-мобилизации в Украине
Как рассказал Федоров, в Украине хотят запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных силах Украины.
Мы сейчас работаем над пилотом. Я думаю, через месяц – два мы его запустим. Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рот, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться,
– отметил министр.
Если человек оставил заявку и прошел рекрутеров и тесты, то он попадает в роту ударных дронов и на ту должность, на которую он мобилизовал себя.
"Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и соблюдении правил. И когда это удастся сделать, мы увидим, сколько людей будут мобилизовываться самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, и какое будет качество их службы, насколько они будут мотивированы и эффективно все это делать. Это может быть первым пилотом, первым шагом для того, чтобы запустить подобную условную смарт-мобилизацию", – подчеркнул Федоров.
Кого могут мобилизовать в ноябре
- военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт;
- военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы;
- мужчин от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными;
- лиц, которые были исключены из списка военнообязанных и сняты с военного учета, если ВЛК считает их пригодными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.