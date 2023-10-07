Для чего необходим электронный реестр и смогут ли вручить повестку в онлайн-режиме, пояснила адвокат Марина Бекало. По ее словам, эти механизмы вводятся с целью упрощения процесса мобилизации граждан.

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Запуск этого реестра открывает широкие возможности для ТЦК и СП получить больше информации о гражданах, поиске военнообязанных, контроле передвижения граждан по территории страны и за границу, в том числе и проверки оснований для пересечения границы и причин невозвращения военнообязанных, получения через миграционную службу сведений о миграции, получении статуса беженцев и т.д. Ну и, конечно, вызов в ТЦК и СП,

– сказала экспертка.

По словам адвоката, вызов военнообязанных и призывников в ТЦК и СП в телефонном режиме или по электронной почте может стать возможным только при внесении соответствующих изменений в правила военного учета.

В то же время она подчеркнула, что все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК и СП ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных относительно военнообязанных.

Справка. Электронный реестр военнообязанных и призывников готов на 90% и называется "Оберег".

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