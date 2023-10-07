Спикер Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин рассказал в интервью Telegraf, какое наказание ждет уклонистов. По его словам, от исполнения обязанностей нельзя "откупиться" штрафом.

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В случае отказа получить повестку или расписаться за нее на человека могут составить протокол об административном правонарушении. Согласно статье 210 КУоАП, во время особого периода штраф составляет 50–100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – это 850–1700 гривен.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за игнорирование повестки, которую выдали для уточнения военно-учетных данных.

За что будет уголовная ответственность

Если человек игнорирует "боевую" повестку, ему грозит лишение свободы на 3–5 лет согласно статье 336 Уголовного кодекса.

Это когда военнообязанный прошел ВЛК, но в указанную дату не прибыл на мобилизационный пункт,

– объяснил Истомин.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП также добавил, что всем военнообязанным, вероятно, придется воевать, поэтому к этому нужно готовиться.

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