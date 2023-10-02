В эфире национального телемарафона министр здравоохранения объяснил, женщины каких профессий должны встать на военный учет и смогут ли они выезжать за границу. Об этом пишет 24 Канал.
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Какие женщины должны стать на военный учет
Стать на военный учет должны женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, или работают:
- врачами,
- стоматологами,
- акушерками,
- медицинскими сестрами,
- фармацевтами,
- провизорами,
- научными сотрудницами,
- руководительницами подразделений в здравоохранении.
Виктор Ляшко отметил, что эта норма не новая – она действует еще с 1992 года, поэтому большая часть женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете. Однако раньше эта система работала несовершенно, поэтому не все женщины-медики были охвачены военным учетом. Сейчас они должны стать на него самостоятельно.
Смогут ли женщины-медики выезжать за границу после 1 октября
Виктор Ляшко отметил, что никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин с 1 октября 2023 не будет.
Он объяснил, что ограничения пересечения границы действуют только для определенных категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности. То есть, на тех медиков и фармацевтов, которые находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти, являются народными депутатами или депутатами местных советов.