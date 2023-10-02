В эфире национального телемарафона министр здравоохранения объяснил, женщины каких профессий должны встать на военный учет и смогут ли они выезжать за границу. Об этом пишет 24 Канал.

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Справка. С 1 октября 2023 года женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, должны стать на военный учет. Это нужно сделать до 31 декабря 2026 года, поэтому на это у них будет более 3 лет. А с января 2023 года женщины, получающие медицинское образование, проходят постановку на военный учет сразу после выпуска.

Какие женщины должны стать на военный учет

Стать на военный учет должны женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, или работают:

врачами,

стоматологами,

акушерками,

медицинскими сестрами,

фармацевтами,

провизорами,

научными сотрудницами,

руководительницами подразделений в здравоохранении.

Виктор Ляшко отметил, что эта норма не новая – она действует еще с 1992 года, поэтому большая часть женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете. Однако раньше эта система работала несовершенно, поэтому не все женщины-медики были охвачены военным учетом. Сейчас они должны стать на него самостоятельно.

Смогут ли женщины-медики выезжать за границу после 1 октября

Виктор Ляшко отметил, что никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин с 1 октября 2023 не будет.

Он объяснил, что ограничения пересечения границы действуют только для определенных категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности. То есть, на тех медиков и фармацевтов, которые находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти, являются народными депутатами или депутатами местных советов.