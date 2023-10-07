Речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін розповів в інтерв'ю Telegraf, яке покарання чекає на ухилянтів. За його словами, від виконання обов'язків не можна "відкупитись" штрафом.

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У разі відмови отримати повістку чи розписатись за неї на людину можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення. Згідно зі статтею 210 КУпАП, під час особливого періоду штраф становить 50–100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 850–1700 гривень.

Крім того, передбачена адміністративна відповідальність за ігнорування повістки, яку видали для уточнення військово-облікових даних.

За що буде кримінальна відповідальність

Якщо людина ігнорує "бойову" повістку, їй загрожує позбавлення волі на 3–5 років згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу.

Це коли військовозобов’язаний пройшов ВЛК, але у визначену дату не прибув на мобілізаційний пункт,

– пояснив Істомін.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП також додав, що всім військовозобов'язаним, імовірно, доведеться воювати, тому до цього треба готуватись.

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