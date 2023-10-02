Водночас така мобілізація може відбуватися лише за певних умов. Наразі цей проєкт закону перебуває на розгляді профільного комітету українського парламенту.
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У Раді пропонують добровільну мобілізацію новій категорії населення
Законопроєкт під номером 10084 покликаний зняти вікові обмеження, які накладаються на добровільну мобілізацію українських громадян. Згідно з документом військовий вік для солдатів хочуть підвищити з 60 до 65 років, а для вищого військового керівництва – з 65 до 70 років.
Рада хоче дозволити добровільну мобілізацію чоловіків старших за 60 років / Скриншот 24 Каналу
Зрештою таку мобілізацію можуть дозволити лише за умов, що людина має:
- високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на посаді;
- визнання ВЛК як придатних за станом здоров'я для проходження військової служби;
- бажання служити у лавах ЗСУ.
У пояснювальній записці автори законопроєкту нардепи Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч зазначили, що багато українців, які були вмотивованими, мали гарну фізичну підготовку і визнані ВЛК мобілізувалися в армію нашої держави перед досягненням граничного віку. Водночас існує багато громадян, які вже перейшли цю вікову межу, але хотіли б долучитися до Збройних Сил.
Автори законопроєкту також зауважили, що захист Батьківщини є конституційним обов'язком громадян, а відмова їм у цьому є порушенням їхніх прав. Зрештою парламентарі прагнуть також усунути вікову дискримінацію, тобто ейджизм, залучивши більшу кількість людей для боротьби з ворогом.
Раніше у Раді називали умову для посилення мобілізації
- Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що в Україні можуть посилити загальну мобілізацію чоловічого населення. За його словами, це може статися, якщо зміниться воєнна стратегія нашої держави.
- Водночас Костенко наголосив, що наразі ні парламентському комітету, ні йому особисто невідомо про зміну цієї стратегії. Тому наразі мобілізація українців відбувається у тому темпі, який іде зараз.
- Крім того, нардеп припустив, що в Україні має змінитися інформаційна політика щодо війни. За його словами, українцям варто знати, що війна може тривати довго й "на одних плечах її не вивезти".