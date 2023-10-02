Водночас така мобілізація може відбуватися лише за певних умов. Наразі цей проєкт закону перебуває на розгляді профільного комітету українського парламенту.

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У Раді пропонують добровільну мобілізацію новій категорії населення

Законопроєкт під номером 10084 покликаний зняти вікові обмеження, які накладаються на добровільну мобілізацію українських громадян. Згідно з документом військовий вік для солдатів хочуть підвищити з 60 до 65 років, а для вищого військового керівництва – з 65 до 70 років.



Рада хоче дозволити добровільну мобілізацію чоловіків старших за 60 років / Скриншот 24 Каналу

Зрештою таку мобілізацію можуть дозволити лише за умов, що людина має:

високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на посаді;

визнання ВЛК як придатних за станом здоров'я для проходження військової служби;

бажання служити у лавах ЗСУ.

У пояснювальній записці автори законопроєкту нардепи Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч зазначили, що багато українців, які були вмотивованими, мали гарну фізичну підготовку і визнані ВЛК мобілізувалися в армію нашої держави перед досягненням граничного віку. Водночас існує багато громадян, які вже перейшли цю вікову межу, але хотіли б долучитися до Збройних Сил.

Автори законопроєкту також зауважили, що захист Батьківщини є конституційним обов'язком громадян, а відмова їм у цьому є порушенням їхніх прав. Зрештою парламентарі прагнуть також усунути вікову дискримінацію, тобто ейджизм, залучивши більшу кількість людей для боротьби з ворогом.

Зверніть увагу! Наразі відповідно до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію до лав ЗСУ можуть залучати лише людей віком від 18 до 60 років.

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