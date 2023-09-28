Про це розповів секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки нардеп "Голосу" Роман Костенко.

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Війна перейшла в нову фазу – війни економік, війни ресурсів. Ми маємо зрозуміти, яка наша подальша стратегія, що ми робимо. Ми зможемо говорити про певну кількість, коли будемо знати, скільки підрозділів нам потрібно створити, скільки підрозділів треба поповнити, які дії планує Росія, який в нас: збираємось контратакувати на одному напрямку, на декількох чи будемо стримувати Росію на рубежах,

– пояснив Роман Костенко.

За словами Костенка, ні йому, ні парламентському комітету, у якому він працює, наразі невідомо, про зміни до військової стратегії. Тож, очевидно, мобілізація буде продовжуватись "у такому форматі, як є".

Водночас депутат виловив припущення, що держава наразі має змінити інформаційну політику щодо мобілізації та доносити українцям тезу про те, що "війна може продовжуватись довго та ми не можемо на одних плечах її тягнути".

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