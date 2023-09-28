Об этом рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп "Голоса" Роман Костенко.

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Война перешла в новую фазу – войны экономик, войны ресурсов. Мы должны понять, какова наша дальнейшая стратегия, что мы делаем. Мы сможем говорить об определенном количестве, когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нужно пополнить, какие действия планирует Россия, которое у нас: собираемся контратаковать на одном направлении, на нескольких или будем сдерживать Россию на рубежах.

– объяснил Роман Костенко.

По словам Костенко, ни ему, ни парламентскому комитету, в котором он работает, пока неизвестно об изменениях в военной стратегии. Так что, очевидно, мобилизация будет продолжаться "в таком формате, как есть".

В то же время депутат озвучил предположение, что государство должно изменить информационную политику относительно мобилизации и доносить украинцам тезис о том, что "война может продолжаться долго и мы не можем на одних плечах ее тянуть".

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